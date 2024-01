Juan Camilo 'Cucho' Hernández sueña con jugar la Copa América y no descarta volver a Europa

Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue uno de los futbolistas colombianos más destacados del 2023. Se coronó campeón de la MLS con el Columbus Crew y fue elegido el 'Mejor Jugador' de dicha liga. Ahora, el delantero pereirano espera ganarse un puesto en la Selección Colombia para disputar la Copa América y no descartó volver a Europa.

Hernández lideró a la 'pandilla' a su tercera conquista en la MLS. El 'Cucho' tuvo una temporada fenomenal, en la cual se reportó con 24 goles y 10 asistencias en 37 partidos. Lideró al equipo de Wilfried Nancy a los 'playoffs' y en la fase eliminatoria fue decisivo contra Atlanta United, Orlando City y FC Cincinnati. En la final, contra Los Ángeles FC se reportó con un gol en el triunfo por 2-1.

Estas actuaciones fueron premiadas con una más que merecida convocatoria a la Selección Colombia. A pesar de que no vio acción en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, fue citado para los amistosos contra Venezuela y México.

Contra la 'vinotinto' no jugó por sus compromisos con Columbus Crew; sin embargo, fue titular contra México y pudo demostrarle todo su talento a Néstor Lorenzo, quien lo había visto en acción durante un duelo de fogueo del 29 de enero de 2023.

¿Cómo valoró Juan Camilo 'Cucho' Hernández su 2023?

"Ha sido un año y medio bastante bueno para mí. Muy especial poder conseguir tanto hasta ahora. El secreto ha sido que desde el día que vine lo hice con la misma intensidad y responsabilidad que tenía en Europa; si venía a relajarme no se habría dado lo que he conseguido hasta ahora. Este año será igual o más, quiero conseguir más cosas personales y grupales, ese es el objetivo", empezó diciendo el risaraldense, de 24 años, en una conversación con 'AS' y 'Caracol Radio'.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y su ilusión de volver a Europa

"Si, ¿por qué no? No es algo que me mata la cabeza o que piense todos los días, pero si en un par de años o más se da la posibilidad y viene un buen proyecto para mi carrera en el que pueda sacar todo de mí, ¿por qué no? Me gustaría volver a Europa, pero ahora estoy centrado aquí y lo más importante es este año", añadió el ex atacante de Huesca, Mallorca, Getafe y Watford.

"Si se da la oportunidad de estar en ese grandioso campeonato que es la Copa América lo voy a disfrutar al máximo. Si no, lo seguiré intentando y luchando. Seguiré haciendo el mismo trabajo para estar cerca de eso", concluyó.