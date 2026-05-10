Reconocido tenista fue expulsado por agredir a un espectador tras perder el control

Una jornada que prometía ser una de las grandes cumbres del tenis mundial terminó este lunes de manera abrupta y escandalosa en el China Open de Pekín.

El tenista ruso Daniil Medvedev, número 5 del ranking mundial, fue descalificado de su encuentro de semifinales frente al serbio Novak Djokovic después de golpear de forma involuntaria pero antirreglamentaria a un aficionado ubicado en las gradas con una pelota.

El duelo estelar en la pista principal de Pekín ya acumulaba altas dosis de tensión competitiva y nerviosismo en la recta final. En el primer set, Djokovic se había impuesto por un ajustado 7-5, mostrando destellos de su habitual solidez en los momentos cumbre. Sin embargo, la segunda manga comenzó a subir de temperatura con intercambios largos, discusiones al límite con la jueza de silla y un desgaste físico y mental evidente para ambos contendientes.

Con el marcador reflejando un 5-3 desfavorable para el ruso en el segundo parcial, la presión y la frustración se apoderaron por completo de Medvedev tras perder un punto clave que ponía al serbio a un paso de la victoria.

Video de la expulsión de Medvedev

En un arrebato de impotencia, el moscovita golpeó la pelota con fuerza y sin dirección hacia la zona de las gradas, sin medir las fatales consecuencias.

El esférico impactó de lleno en el rostro de un espectador que presenciaba el encuentro desde las primeras filas, generando la inmediata preocupación del público y de los propios tenistas sobre el estado de la persona afectada.

Tras el fuerte impacto, el juego se detuvo de manera automática. El juez árbitro y el supervisor del torneo bajaron rápidamente a la pista para evaluar la situación de emergencia, mientras los servicios médicos del complejo debieron intervenir con urgencia para asistir al aficionado, quien tuvo que ser retirado y atendido de cerca por una posible lesión en la zona ocular.

Siguiendo estrictamente el reglamento del circuito ATP en materia de seguridad en pista y conducta antideportiva, las autoridades del torneo no tuvieron margen de duda ni de flexibilidad.

Ante la gravedad de la acción —independientemente de la intencionalidad del jugador—, la descalificación de Medvedev fue dictaminada de inmediato, otorgándole de forma automática la victoria y el pase directo a la gran final al serbio Novak Djokovic.