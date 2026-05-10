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Tragedia: joven futbolista de Chile murió tras ser atropellada por un tren

Su club confirmó lo ocurrido mediante un desgarrador comunicado.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 05 de 2026
11:14 a. m.
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En Chile hay una profunda conmoción debido a que una joven futbolista murió en un trágico accidente.

Se trata de Josefa Cabalín Viveros, que tan solo tenía 16 años y jugaba en el Club Deportivo Universidad de Concepción.

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El accidente ocurrió el viernes 2 de octubre, en horas de la noche, en la región de Biobío, localizada en la zona centro-sur de Chile.

Además, la noticia fue confirmada por el club a través de un desgarrador mensaje de condolencias.

Este fue el desgarrador comunicado de Universidad de Concepción tras la muerte de Josefa Cabalín Viveros, su joven futbolista

En un post de Instagram, el club Universidad de Concepción exaltó la calidad humana de Josefa Cabalín y se solidarizó con sus seres queridos.

"El Club Deportivo Universidad de Concepción comunica con profundo pesar el sensible fallecimiento de Josefa Cabalín Viveros, integrante de nuestro plantel sub-16 femenino, quien partió tras un trágico accidente. Recibimos esta dolorosa noticia con profunda tristeza. Josefa fue parte de nuestra familia y compartió junto a sus compañeros y cuerpos técnicos, dejando en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerla un recuerdo que permanecerá en nuestros corazones", se inició redactando.

"En este momento de inmenso dolor, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y acompañar con respeto, cariño y cercanía a su familia, seres queridos, compañeros y cuerpo técnico. Josefa, gracias por haber sido parte de nuestra familia. Descansa en paz", se concluyó.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Josefa Cabalín Viveros, la joven futbolista de Chile?

El viernes 2 de octubre, a las 9:00 de la noche, la futbolista Josefa Cabalín se encontraba en el sector Manquimávida, en la comuna de Chiguayante.

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Sin embargo, fue impactada por un tren que transportaba pasajeros y falleció en el lugar de los hechos debido a las múltiples heridas de gravedad causadas por el impacto.

Es así como las autoridades correspondientes se encuentran investigando lo sucedido para esclarecer exactamente las circunstancias de este hecho.

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