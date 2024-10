David González estalló contra arbitraje y mencionó su culpabilidad en peleas en las tribunas

El técnico de Deportes Tolima, David González, no se guardó nada en rueda de prensa post partido frente a Deportivo Pereira cuando fue consultado acerca del arbitraje del juego en el que terminó cayendo 1-0 y en el que uno de sus jugadores fue expulsado por el juez central en una jugada bastante controversial.

Tolima cayó frente a Pereira en el Hernán Ramírez Villegas en la noche de este lunes 7 de octubre y lastimosamente lo que pintaba un partido muy entretenido y protagonizado por grandes figuras, terminó con polémicas arbitrales.

El encargado de impartir justicia en este encuentro fue Lizmair Suárez, quien desafortunadamente no tuvo su mejor noche y expulsó a Yeison Guzmán en una jugada muy controversial, por lo que el entrenador del Tolima no se guardó nada en rueda de prensa y hasta dejó entredicho que en algunas oportunidades los árbitros también son culpables de la violencia que se vive en las tribunas de los estadios de Colombia.

David González sobre árbitro del Tolima

“Todo el mundo se dio cuenta lo que pasó. Por supuesto que incidió en el resultado. Nos obligó a jugar con 10 hombres 60 minutos. Nos dañó absolutamente todo el trabajo. A lo mejor no se acordó que le había sacado una amarilla a Yeison Guzmán. Cuando hablé con él en el entretiempo me dijo que era una situación en la que Yeison golpea a Jhonny Vásquez, Vásquez le contesta y es amarilla para los dos, que no tenía nada que hacer y lo tuvo que expulsar”, dijo inicialmente.

“Resulta que en el segundo tiempo hay una jugada de Marlon (Torres) y (Gonzalo) Lencina en la que expulsa a Marlon, luego va al VAR y se da cuenta que no era expulsión; es una jugada en la que ambos se pegan y le termina sacando amarilla a Marlon y a Lencina no. Hubo un tiro de esquina en contra en el que hay una falta sobre un jugador mío, el balón nos queda a nosotros, pero tenemos 10 y no hay a quién pasarle la pelota y decidió dar una ley de ventaja en vez de pitar la falta; se le olvidó también que nos había expulsado un jugador. Todo mal”, agregó el DT del Tolima.

“Pero me encanta que ustedes digan que ‘con razón’ porque todos nos dimos cuenta. En la transmisión hablan de la cara que hizo el juez cuando le sacó la tarjeta a Guzmán porque no se acordaba. ¿Qué tipo de competencia tienen los árbitros para pitar estos partidos?”, continuó el exjugador de Independiente Medellín y Deportivo Cali.

“En un partido importante nos ponen a pitar a un señor que no conozco, no sé ni pronunciar su nombre, tiene un nombre rarísimo, primera vez que lo veo pitando. Llevamos tres o cuatro partidos en los que nos expulsan jugadores sin que hayan tenido que ser expulsados y nos ensucian el trabajo. Lastimosamente cuando uno habla uno es el castigado y los árbitros siguen todos tranquilos”.

Finalmente, el técnico antioqueño manifestó que en varias oportunidades la violencia que se desata en las tribunas de los estadios de Colombia puede desprenderse de errores arbitrales y que así como se sanciona a jugadores, el cuerpo arbitral también debería tener responsabilidad.

“Fácilmente, por una decisión como esta, podría haber pasado algo en la tribuna. Si la expulsión es expulsión, pues listo y si pasa algo en la tribuna no hay culpa de nadie; pero hay otras situaciones como cuando se castiga a los jugadores cuando hace una celebración que incita al público, por hacer un gesto, pero ¿y los árbitros?, ¿ustedes creen que ellos nunca son culpables de lo que pasa en la tribuna?, ¿nunca son culpables de hacer pelear a los equipos?”, señaló.

“Muchas veces las peleas que se dan en cancha entre los jugadores es producto de un mal arbitraje, de un árbitro que no entiende que los jugadores van a mil por hora, pitan asustados”, concluyó.