Técnico de América de Cali cuestionó el formato de la Liga BetPlay: "Se premia la mediocridad"

Una vez más se cuestionó públicamente el formato de la Liga BetPlay. En esta oportunidad fue el técnico de América de Cali, David González, quien actualmente es líder del campeonato, pero cuestionó la forma en la que se define al campeón en las instancias finales.

Durante la rueda de prensa previa al partido contra Atlético Bucaramanga, el entrenador escarlata se refirió a la posibilidad de que un equipo tenga una campaña irregular en la fase de todos contra todos y consiga un repunte en las jornadas definitivas para clasificar.

Yo no creo que un entrenador maneje una curva de rendimiento baja, baja, baja, baja, entrarse en la última fecha con la posibilidad de quedarse afuera para decir: llego con la mejor curva de rendimiento.

¿Por qué David González criticó el formato de la Liga BetPlay?

El técnico del América de Cali sostuvo que los equipos deberían priorizar la regularidad y buscar los primeros lugares de la clasificación, en lugar de depender de un buen cierre de campeonato para asegurar su presencia en las instancias definitivas. En su opinión, el desafío para los cuerpos técnicos consiste en construir planteles capaces de competir al mismo nivel durante buena parte del torneo.

“Yo creo que si le preguntas a cualquiera de los 20 equipos de la liga, los 20 te van a decir que prefieren ser líderes. Ahora, el tema es cómo mantenernos. Yo pienso que ahí está la clave y donde tiene que empezar a cambiar un poco el fútbol colombiano, en tener equipos que sean capaces de mantener una regularidad por un torneo”, explicó González.

Su crítica más contundente llegó al comparar el sistema colombiano con el de otras ligas. El exportero considera que la regularidad debería tener un peso determinante en la definición del campeonato, una condición que puede perder importancia cuando el título se decide mediante fases posteriores a la clasificación general.

“Pasa en todas las ligas del mundo y en todas las ligas del mundo queda campeón el que es más regular. Aquí no, por el formato nuestro. Y eso a lo mejor lleva a premiar un poco la mediocridad”, afirmó el estratega.

¿Cómo influye el formato de la Liga BetPlay en la elección del campeón?

El campeonato colombiano contempla una fase de todos contra todos y posteriormente, cuadrangulares y final. Este modelo permite que varios equipos mantengan opciones de disputar el título después de la etapa inicial, pero también reduce el peso que tiene la clasificación general.

Más allá de sus cuestionamientos al sistema, el director técnico señaló que el América de Cali debe enfocarse en mejorar su propia regularidad. Para conseguirlo, destacó la importancia de administrar las cargas de trabajo, controlar los minutos de juego y atender las molestias físicas de los futbolistas, factores que pueden incidir en la disponibilidad de la plantilla.