James Rodríguez es baja en Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó: por qué

Desde el debut de James Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional, el volante ha sumado minutos en todos los partidos disputados hasta ahora, la mayoría de ellos siendo inicialista, algo que no vivía a nivel de clubes desde hace tiempo.

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Sin embargo, se acabó la buena racha y Atlético Nacional confirmó que el jugador de 35 años no viajará con el equipo a Tunja para el partido frente a Boyacá Chicó correspondiente a la fecha 1 de la Liga BetPlay, juego que se había aplazado en su momento.

¿Por qué no viaja James Rodríguez a Tunja?

La razón por la que James Rodríguez no viajará a la capital boyacense para este nuevo partido de liga, es una decisión técnica del entrenador Lucas González, quien ha preferido darle descanso al experimentado jugador de cara a los próximos compromisos.

Habrá que ver si James vuelve a estar disponible en la próxima fecha, cuando Nacional visite a Cúcuta Deportivo en la tierra natal de James. Por el momento, se descartaría algún problema físico del '23', quien en los últimos años ha sufrido mucho con las lesiones.

Además de la baja de James, también salieron de la convocatoria los jugadores Matheus Uribe y Jorman Campuzano, además de Ian Poveda, quien sufrió un problema en el tobillo previo al juego de Copa BetPlay ante Independiente Medellín.

El club también confirmó que jugadores como William Tesillo, Alfredo Morelos, Andrés Reyes y Marlos Moreno avanzan en sus procesos de recperación.

Convocatoria de Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Porteros: Franco Armani y Luis Marquínez.

Defensas: Néider Parra, César Haydar, Milton Casco, Samuel Vélasquez y Jhan Moreno.

Volantes: Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Felipe Marín, Xavi Ríos, Edwin Cardona, Elías Cabrera y Juan Rengifo.

Delanteros: Kevin Parra, José Escorcia, Nicolás Rodríguez, Emmanuel Benítez, Andrés Sarmiento y Edwin Echevarría.