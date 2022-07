La razón de Dayro Moreno para rechazar a Millonarios y al Cali

Dayro Moreno, uno de los máximos goleadores en el fútbol colombiano estuvo en el radar de dos equipos del FPC, Millonarios y Deportivo Cali, pero al final tomó la decisión de continuar en el Bucaramanga, equipo al cual llegó a comienzos del 2022.

En declaraciones al programa radial El VBar, de Caracol Radio, el experimentado atacante de 36 dio a conocer la razón por las cuál no volvió a Millonarios.

Hablé con el presidente. Hubo un acercamiento y no se llegó a un acuerdo. Me tuvieron en cuenta para estar en la plantilla, pero yo soy un hombre de principios, ya le había dado la palabra a Bucaramanga. Estoy contento porque acá me han abierto las puertas a mí