¿Millonarios o Nacional? Dayro Moreno ya tendría oferta para regresar a un grande del FPC

Junior de Barranquilla tiene pie y medio en cuadrangulares y lo debe ratificar el próximo martes alcanzando al menos un empate contra Huila en el estadio Metropolitano, pero aún así, los directivos están con la mente en la siguiente temporada.

Ser campeón sería la única manera en la que el 'tiburón' salvaría el año. El semestre anterior no pudo clasificar en cuadrangulares y también se quedó fuera temprano en Copa BetPlay, así que de no conseguir el título en liga, consumaría un fracaso tremendo.

Con el objetivo de no repetir esa senda el año que viene y por fin darle alegrías a la hinchada después de tantas ilusiones, Junior ya está centrándose en las contrataciones del 2024. Contrario a lo que sucede en cada inicio de año, esta vez no apostaría por nombre rimbombantes que demanden una inversión millonaria, pero sí iría por jugadores con buen presente.

Junior de Barranquilla busca a Dayro Moreno

En esa línea, han empezado a sonar en los últimos días los nombres de Marcos Vinicius y de Jhon Fredy Salazar, pero ninguno de los dos llegaría por otras ofertas superiores. Así las cosas, el nuevo delantero que estaría dentro de los planes del clan Char sería ni más ni menos que Dayro Moreno.

De acuerdo a información de Caracol Radio, Junior le ha presentado una oferta al experimentado goleador, quien también contaría con acercamientos de Águilas Doradas, aunque todavía no hay nada concreto.

A pesar de tener 38 años, Dayro Moreno goza de un muy buen presente futbolístico y no se retirará hasta cumplir su objetivo de convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano. El tolimense tiene 215 'dianas', nueve menos que el líder de ese récord, Sergio Galván Rey.

No obstante, el deseo de Dayro siempre ha sido, según él mismo lo ha declarado públicamente, terminar su carrera deportiva en Once Caldas, el equipo de sus amores. Por eso, no parece tan fácil su salida en este momento y menos con la situación del 'blanco blanco', que el próximo año arrancará con el principal reto de evitar el descenso.

¿Cómo le fue a Dayro en su primer ciclo en Junior?

En caso de darse el paso de Dayro Moreno al Junior, sería su segundo ciclo en el club, pues ya estuvo entre 2012 y 2013 teniendo un flojo balance con 12 goles y cuatro asistencias en 39 partidos.