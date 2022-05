Se filtró la decisión de la FIFA sobre el cupo de Ecuador en el Mundial ¿Colombia se ilusiona?

La polémica de la situación de Byron Castillo y la posible expulsión de la Selección de Ecuador del Mundial de Catar 2022, estaría próxima a su final, luego de que se filtrara la decisión que tendría la FIFA, sobre este caso, teniendo en cuenta que, el máximo ente del fútbol mundial ya habría realizado sus respectivas investigaciones.

Durante los últimos días, los ojos de la prensa chilena y colombiana están en la decisión que tomaría la FIFA sobre el caso de Ecuador, puesto que, podría perder su cupo en la cita mundialista para dárselo a otra selección sudamericana.

En las últimas horas, Juan José Buscalia, periodista argentino y presentador de los eventos CONMEBOL, dio a conocer la decisión que podría tomar la FIFA, sobre la investigación, con el fin de acabar todas las especulaciones que se han generado alrededor de esta polémica, además de asegurar los participantes del Mundial del 2022.

Lea también: Chile podría no ser el equipo clasificado al Mundial si sacan a Ecuador

En el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, el periodista argentino adelantó que la decisión que tomaría la FIFA, no es la que esperan Chile y Colombia, puesto que, la sanción sería directamente a Byron Castillo y no a la Federación de Ecuador, acción que haría que no le quiten los puntos obtenidos durante el torneo internacional.

“Si encuentran argumentos válidos en el reclamo de Chile, probablemente la sanción sea para el futbolista y no para la federación ecuatoriana”, agregó el argentino.

De igual manera, explicó que con esta decisión, la Selección de Ecuador no tendría ningún problema para asistir a la cita mundialista, razón por la cual, no se tendrán cambios en los clasificados al torneo más importante de selecciones en el mundo.

“Y si es así, no habría cambios en los clasificados, por lo tanto, Chile o Colombia no obtendrían ningún beneficio”, agregó el periodista

Lea también: El antecedente en Fifa y los artículos del reglamento que ilusionan a Chile con Catar 2022

Por último, el periodista afirmó que la información entregada es extraoficial y que se espera que en los próximos se dé a conocer la decisión final, por medio de un comunicado de la FIFA y la Conmebol.

Grupo de Ecuador en el Mundial

Luego de darse a conocer la posible decisión que tendría la FIFA, los dirigidos por Gustavo Alfaro, hacen parte del grupo A del Mundial, donde tendrá que enfrentar a Catar, Países Bajos y Senegal. Siendo el juego con el anfitrión el debut del equipo sudamericano en el torneo.