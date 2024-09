Destapan enorme polémica con jugador en Junior en plena llegada de Farías: “De farra hasta las 8 a.m.”

El inicio de la era Farías en Junior de Barranquilla no ha sido la mejor, puesto que en su primer duelo al frente del cuadro tiburón, el venezolano fue testigo de la primera derrota en esta temporada al caer con Independiente Medellín por Copa Betplay.

Los malos resultados parecen haber hecho eco en el camerino del equipo de la Costa Atlántica, puesto que en las últimas horas, un periodista cercano al club ha revelado que se han vuelto a presentar actos de indisciplina.

Jugador del Junior involucrado en polémica por indisciplina

“Un jugador que anda desordenadito. No puedo decir el nombre porque la persona que me lo dijo me mostró algo para que lo viera una sola vez y ustedes saben que yo sin pruebas no lo digo”, señaló José Hugo Illera.

Añadido a esto, el comunicado aseguró que este jugador, de quien no se sabe su identidad, se la pasa de " farra hasta las 6 - 8 de la mañana, un día no fue a entrenar y entonces me mandaron la foto porque no sabían ni siquiera cuál era el jugador. Me mostraron y me señalaron en las fotos de la presentación del equipo”.

Por lo pronto, desde el club no han comunicado ninguna información de la cual se ha generado una enorme polémica.

Cabe recordar que Junior no pasa por sus mejores días en materia de fútbol, pues marcha octavo con 12 puntos.