Revelan razón por la que Faryd Mondragón no ha firmado con el Junior de Barranquilla

El Junior de Barranquilla cayó en la noche de este miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín en lo que representó el debut de César Farías en el banquillo del cuadro rojiblanco, el cual pretende contar con una figura de renombre como asistente a lo largo de su proceso.

César Farías arribó hace algo más de una semana a Barranquilla para ponerse al frente del club ‘tiburón’ después de la salida de Arturo Reyes y el técnico venezolano sufrió una dolorosa derrota en lo que fue su debut en Copa BetPlay frente a Independiente Medellín, por lo que algunos hinchas señalan que el técnico necesita de un asistente como Faryd Mondragón, experimentado exarquero de la selección Colombia.

Mondragón ya se reunió con Fuad Char, dueño del equipo barranquillero, y la intención del exarquero y actualmente comentarista de Win Sports es firmar con la institución rojiblanca, sin embargo, en las últimas horas reveló la razón por la cual todavía no lo ha hecho.

Faryd Mondragón no ha firmado con el Junior

El histórico arquero de la selección llegaría como asistente técnico de Farías, pero todavía no ha llegado a un acuerdo económico con las directivas, según reveló el propio Mondragón.

“Todo el mundo sabe, esta (Win Sports) ha sido mi casa desde hace 10 años y seguirá siendo mi casa. Soy muy agradecido con toda la gente del canal, pero sobre todo con el ‘Team Vélez’. Dicho esto, para mí era muy importante contar con el visto bueno y con el beneplácito no solamente de la Presidente (Andrea Guerrero), de todas las directivas del canal, de la organización, pero obviamente de Carlos Antonio. Me motiva el proyecto de Junior, quiero aceptarlo, quiero darme esa oportunidad, pero no hemos llegado a un acuerdo económico”, confesó Mondragón.

“Ayer (el lunes) lo dije, lo económico no es una prioridad, es un tema de sentimientos. Como dice uno futbolísticamente, me picó el bichito otra vez de poder estar en la cancha. Agradecido con el profe Farías, con don Fuad y la gente del Junior. Me han pedido dos o tres días para hacerme llegar a una contrapropuesta económica, así que si llego a un acuerdo económico con ellos, me estaré vinculando con Junior, pero por ahora, hoy, estoy en Win y seguiré en Win hasta que no ocurra lo contrario”, agregó el ex cancerbero caleño.

“En la primera reunión, en la primera instancia, no hubo acuerdo. Ya dependerá de Junior, ya sea que me haga llegar la propuesta o no, porque puede ser que simplemente no, pero desafortunadamente en la primera reunión no hubo un acuerdo económico, que no es responsabilidad ni culpa de nadie, es simplemente una negociación”, concluyó.