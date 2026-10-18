Desde Millonarios cuestionaron el estado de la cancha de El Campín tras victoria ante Jaguares

El fútbol profesional regresó al estadio El Campín tras varios días, luego de los dos conciertos del grupo surcoreano BTS. Millonarios volvió a la actividad en casa enfrentándose a Jaguares de Córdoba, en una victoria por 4-1 para el equipo de Alberto Gamero.

Una de las preocupaciones más importantes que había en la previa era cómo iba a estar el terreno de juego, recordando que en medio de la semana se canceló el juego ante Once Caldas por el mal estado de la cancha. Sobre este tema, técnico y jugadores hablaron tras finalizar el compromiso.

Gamero y jugadores cuestionaron la cancha de El Campín

En zona mixta, Alberto Gamero y varios jugadores del plantel explicaron a Deportes RCN que la grama todavía no está en sus mejores condiciones. El técnico manifestó que la cancha no se ve bien y expresó su alivio porque no se presentaron lesiones.

No se ve bien, pero tampoco se ve mal. Gracias a Dios no pasó nada, es una cancha que se deja jugar y ojalá de aquí al martes ya esté mejor.

Rodrigo Contreras, delantero argentino al servicio del 'Embajador', expresó que existe preocupación por el riesgo para los jugadores. "La cancha está en mal estado, es muy peligrosa".

Por su parte, Leonardo Castro también alertó por peligro para los deportistas. "Trataron de mejorarla (la cancha) pero sigue igual. Hoy estuvo muy seca. Hablamos para ver si la regaban pero dijeron que no, que por debajo estaba húmeda y eso nos perjudica".

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en Bogotá?

El próximo partido que se disputará en el estadio El Campín será el duelo entre Millonarios y Once Caldas, reprogramado para este 20 de octubre. Pese a los rumores sobre la posible demanda del equipo de Manizales tras la cancelación del juego el pasado martes, finalmente optaron por ganarse los puntos en la cancha.