Millonarios aplastó a Jaguares y y se afianza entre los ocho: vea los goles

Millonarios goleó 4-1 a Jaguares este sábado 17 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Andrey Estupiñán firmó un doblete y el equipo embajador sumó tres puntos importantes en la lucha por mantenerse entre los ocho primeros.

El conjunto capitalino respondió ante su público con una actuación ofensiva que le permitió tomar una ventaja amplia antes de la mitad del encuentro y administrar el resultado en el segundo tiempo. La victoria también le dio impulso de cara a la recta final del todos contra todos.

¿Cómo fueron los goles de Millonarios contra Jaguares?

El marcador se abrió al minuto 33, cuando Andrey Estupiñán aprovechó una asistencia de David Mackalister Silva y definió con la pierna derecha para vencer al arquero Franklin Mosquera.

Seis minutos después, Millonarios amplió la diferencia. Daniel Ruiz sacó un remate que terminó desviando Leonardo Castro, quien apareció en el camino del balón y puso el 2-0 para los locales.

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Jaguares encontró el descuento al cierre del primer tiempo. En el minuto 45, el argentino Jopito Álvarez ejecutó un tiro libre y mandó la pelota al fondo de la red, dejando el marcador 2-1 antes del descanso.

En la segunda parte, Estupiñán volvió a celebrar. Al minuto 62, el delantero conectó de cabeza dentro del área y marcó su segundo tanto de la noche, ampliando la ventaja embajadora.

La goleada quedó sentenciada al minuto 71. Juan Guillermo Cuadrado levantó la cabeza, encontró el espacio y habilitó a Daniel Ruiz, quien definió para establecer el 4-1 definitivo y desatar la celebración en El Campín.

¿En qué posición quedó Millonarios en la Liga BetPlay?

Con este triunfo, Millonarios llegó a 25 puntos y se ubicó provisionalmente en la cuarta posición de la tabla, a la espera de los demás resultados de la jornada. El resultado representa un impulso para el equipo bogotano en su objetivo de mantenerse dentro del grupo que disputará los cuadrangulares.

La victoria también permitió al conjunto dirigido por Alberto Gamero recuperar confianza en casa, después de una semana marcada por la expectativa sobre el estado de la cancha de El Campín y la programación del encuentro.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El calendario no da mucho margen para descansar. Millonarios volverá a jugar el martes 20 de octubre, cuando reciba a Once Caldas en El Campín, a partir de las 8:30 p. m.

El equipo embajador buscará aprovechar nuevamente la localía para seguir sumando en una etapa del campeonato en la que cada punto puede resultar determinante para la clasificación.