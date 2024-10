'Dibu' Martínez pasó de las disculpas a una fuerte acusación: "Tienen algo contra mí"

El miércoles pasado, Aston Villa recibió a Bayern Múnich para disputar un duelo correspondiente a la segunda fecha de la Champions League 2024/25. Los dirigidos por Unai Emery se impusieron por 1-0 gracias a un golazo de Jhon Jáder Durán. Emiliano 'Dibu' Martínez, quien fue elegido el 'Jugador Más Valioso' del compromiso, habló de su sanción por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Martínez se reportó con grandes atajadas contra los 'bávaros' y prolongó su imbatibilidad en la edición 70 de la 'Orejona'. El arquero de la Selección de Argentina, de 32 años, frenó los ataques del equipo de Vincent Kompany y le impidió un gol a Michael Olise. El guardameta con pasado en Arsenal, Wolverhampton y Getafe se llevó una ensordecedora ovación del Villa Park.

Pues bien, el guardapalos nacido en Mar del Plata habló de la sanción que le impuso la FIFA luego del incidente que protagonizó en el Metropolitano. Recordemos que 'Dibu' agredió a un camarógrafo después de la derrota contra la Selección Colombia y, por obvias razones, todo quedó en video. Martínez, quien fue reemplazado por Juan Agustín Musso, se perderá los compromisos contra Venezuela y Bolivia.

¿Qué dijo 'Dibu' Martínez sobre la sanción que le impuso FIFA?

"Tengo que entrenar, me quedaré aquí. Lástima que no pueda estar, tenemos equipo de sobra. Necesitamos ganar, ganando los dos estamos más cerca de la Copa del Mundo. Son partidos que tenemos que ganar", empezó diciendo el golero de la 'albiceleste'.

"A veces tienen algo contra mí, no lo puedo controlar. Disfruto con mi equipo y país. No lo podés controlar (las críticas). Doy todo por mi club y la Selección. Doy lo mejor de mí; quiero seguir mejorando como arquero y persona. Trato de mostrarlo. No me quedo con nada, sino que quiero ir a más", concluyó el campeón del mundo en Catar 2022.

