'Dibu' Martínez terminó en camilla y cuello ortopédico tras fuerte choque en la Premier League

El Chelsea consiguió una victoria por 2-0 frente al Everton en la Premier League, pero el resultado quedó marcado por el fuerte golpe que sufrió el arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El guardameta tuvo que abandonar el campo en camilla después de un choque durante el segundo tiempo y fue trasladado a un hospital para someterse a exámenes médicos.

El incidente ocurrió en el minuto 68, cuando el conjunto londinense ganaba por 1-0. Martínez salió a rechazar un tiro libre desde el costado, pero terminó impactando con fuerza la cabeza contra el cuerpo del defensor del Everton Jarrad Branthwaite.

El portero permaneció inmóvil sobre el césped mientras recibía atención médica durante aproximadamente diez minutos. Después, fue retirado en camilla, en una escena que generó preocupación por su estado de salud.

¿Qué se sabe del estado de salud del Dibu Martínez tras el golpe?

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, entregó información sobre el estado del arquero argentino después del partido. En declaraciones al canal TNT Sports, el técnico aseguró que, según la información que tenía, Martínez estaba consciente cuando abandonó el estadio.

“Por lo que yo sé, estaba consciente cuando abandonó el estadio. Ahora está en el hospital para hacer exámenes por precaución”, explicó Alonso.

El guardameta fue trasladado para realizarse las evaluaciones médicas correspondientes. De momento, no hay diagnóstico definitivo ni detalles adicionales sobre su evolución, por lo que no es posible establecer la gravedad de la lesión.

¿Cómo quedó el Chelsea tras vencer 2-0 al Everton en la Premier League?

Chelsea consiguió su segundo triunfo consecutivo en la liga inglesa, después de imponerse por 5-1 al Bournemouth una semana antes. La victoria ante el Everton llegó gracias a dos anotaciones del portugués Pedro Neto, quien fue determinante para asegurar los tres puntos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Xabi Alonso llegó a la cuarta posición de la Premier League. El Everton, por su parte, sufrió su primera derrota de la temporada en el campeonato y quedó sexto, a la espera de los demás encuentros de la séptima jornada.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.