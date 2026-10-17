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Ricardo Márquez sufrió dura lesión tras temeraria jugada: "Se fracturó tres vértebras"

El delantero de Águilas Doradas recibió un rodillazo por la espalda y terminó con una grave lesión que lo dejará un buen tiempo por fuera de las canchas.

Ricardo Márquez Águilas Doradas (1)
FOTO: Águilas Doradas

Ángel Ballén

octubre 17 de 2026
08:14 a. m.
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Hay rechazo en la Liga BetPlay tras el partido entre Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga correspondiente a la fecha 7 jugado el pasado 13 de octubre, luego de una temeraria acción por parte de Fabry Castro sobre el delantero Ricardo Márquez.

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Corría el tiempo de descuento cuando el delantero samario fue a disputar un balón aéreo en la mitad de la cancha, pero desde atrás, Castro llegó con la rodilla elevada y terminó conectando en la columna vertebral de Márquez.

El árbitro del encuentro sancionó la jugada con tarjeta amarilla, mientras Márquez se retorcía de dolor y duró varios minutos en el suelo. Finalmente el jugador se levantó como pudo y subió al área rival para intentar ganar el partido, sin conocer el grave diagnóstico que le esperaba.

¿Cuál fue la lesión de Ricardo Márquez?

El médico de Águilas Doradas, Carlos Castro, confirmó que el 'Caballo' Márquez sufrió tres fracturas en las vértebras L2, L3 y L4. "En mi opinión es una lesión severa, de alta gravedad, porque es un deportista que se debe alejar de las canchas de 8 a 10 semanas".

De acuerdo con Castro, Márquez ya empezó trabajo de fisioterapia y están a la espera de la opinión del neurocirujano para determinar si es necesario que sea intervenido en el quirófano. De entrada, se confirmó que no podrá jugar más en lo que queda de temporada.

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