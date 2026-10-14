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Oficial: Dimayor confirmó nueva fecha para partidos aplazados por mal estado de El Campín

El ente organizador del fútbol colombiano confirmó cuándo volverá el fútbol profesional al estadio El Campín tras los problemas de la grama.

FOTO: @JFCadavid

Ángel Ballén

octubre 14 de 2026
02:38 p. m.
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Tras confirmarse que el estado del terreno de juego del estadio El Campín de Bogotá no se encontraba en buenas condiciones para el fútbol profesional, la Dimayor suspendió el partido entre Millonarios y Once Caldas programado para este 13 de octubre a pocos minutos del pitazo inicial.

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Posteriormente, tras evaluar el estado del campo, también se aplazó el partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares que se iba a disputar este jueves 15 de octubre. A pocas horas de lo sucedido, se confirmó cuándo vuelve el fútbol profesional a este estadio.

Nuevas fechas para los partidos de Millonarios y Santa Fe

A través de un comunicado oficial, Dimayor y Millonarios confirmaron que hubo una modificación en el calendario del equipo 'Embajador' para la Liga BetPlay, por lo que el partido ante Jaguares de Córdoba se jugará este sábado 17 de octubre en El Campín a las 6:00 p.m.

De esta manera, el primer partido tras el escándalo por el estado de la cancha luego de los conciertos de BTS, no será uno de los que se aplazó. Esos juegos de Santa Fe y Millonarios se disputarían la próxima semana.

Por el lado de Millonarios, el equipo se enfrentará finalmente a Once Caldas el martes 20 de octubre a las 8:30 p.m. El club manifestó su deseo de que los hinchas que compraron boletas para este juego, así como los abonados, tuvieran la oportunidad de asistir.

En cuanto a Santa Fe, jugará el miércoles 21 de octubre a las 8:20 p.m., por lo que ambos partidos se terminaron prolongando por una semana, a la espera de ver si hay nuevos anuncios con relación al estado de la gramilla de El Campín.

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