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"No era una cancha, era un tapete": presidente de la Dimayor sobre el mal estado de la gramilla de El Campín

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, explicó que la decisión se tomó a última hora debido a que el escenario fue entregado para revisión apenas una hora antes.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
01:58 p. m.
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La suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas, decretada minutos antes de su inicio por el mal estado de la gramilla de El Campín, provocó una fuerte polémica entre aficionados, autoridades deportivas y el Distrito.

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Mientras la Dimayor calificó el terreno como impropio para la práctica del fútbol, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció que estudia posibles sanciones contra el concesionario Sencia por presuntos incumplimientos en la recuperación de la cancha tras los recientes conciertos realizados en el escenario.

El encuentro, programado para este martes, fue cancelado luego de una inspección final al campo de juego, cuya recuperación había sido comprometida por el operador del estadio tras los conciertos de la agrupación surcoreana BTS realizados a comienzos de octubre.

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El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, explicó que la decisión se tomó a última hora debido a que el escenario fue entregado para revisión apenas una hora antes del compromiso. Según indicó, el concesionario había garantizado que la cancha estaría en óptimas condiciones, algo que finalmente no ocurrió.

“Eso no era una cancha, era un tapete”, afirmó el dirigente, quien además ofreció disculpas a los aficionados por la cancelación del partido cuando los equipos y miles de hinchas ya se encontraban en el estadio.

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Dimayor alerta por posibles afectaciones al calendario

Zuluaga reconoció que la suspensión podría generar consecuencias deportivas y logísticas para el cierre de temporada, especialmente en la programación de las fases finales de los torneos organizados por la Dimayor.

El dirigente señaló que existe preocupación por la posibilidad de que no sea posible definir a los campeones dentro de los plazos inicialmente previstos para diciembre. Advirtió además que cualquier retraso podría afectar la definición de los cupos colombianos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que tendría repercusiones para los clubes clasificados en la conformación de los sorteos internacionales.

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Frente al compromiso previsto entre Independiente Santa Fe y Jaguares, Zuluaga indicó que al momento de la entrevista se realizaba una nueva inspección con participación de representantes de la Dimayor, el club bogotano y Sencia para determinar si el encuentro podía disputarse o si también debía ser aplazado.

Distrito estudia multas y posible aplazamiento de conciertos

Por su parte, el director del IDRD, Daniel García, aseguró que desde finales de septiembre la entidad había solicitado al concesionario un cronograma detallado para la recuperación de la gramilla luego de los espectáculos musicales realizados en El Campín.

Según explicó, Sencia respondió oficialmente que para la fecha del partido entre Millonarios y Once Caldas el terreno de juego estaría en condiciones adecuadas para albergar eventos deportivos, situación que no se materializó.

Ante este panorama, García señaló que el Distrito inició la revisión de un posible incumplimiento contractual, lo que podría derivar en sanciones administrativas. Entre las medidas contempladas mencionó la reducción de la remuneración al concesionario, la imposición de multas e incluso la aplicación de cláusulas penales previstas en el contrato.

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El funcionario también advirtió que los próximos conciertos programados en El Campín podrían verse afectados. Explicó que la prioridad será garantizar la recuperación total de la gramilla y que, si las condiciones técnicas así lo requieren, el IDRD solicitará al operador el aplazamiento de algunos espectáculos, incluido el primer evento previsto para finales de noviembre.

La controversia ha reavivado el debate sobre la convivencia entre la programación de grandes conciertos y las competencias deportivas en el principal escenario futbolístico de la capital, mientras aficionados de Millonarios y Santa Fe esperan definiciones sobre los próximos partidos y el futuro de la cancha de El Campín.

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