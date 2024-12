¿Polémico? Director técnico del Girona no se guardó nada y habló del penal que le pitaron a Luis Díaz

El Girona de Yaser Asprilla y Jhon Solís recibió este 10 de diciembre en el estadio Montilivi al Liverpool de Luis Díaz, por la fecha 6 de la Champions League, y cayó por la mínima diferencia.

El partido fue parejo y los 'reds', que están en la primera posición de este certamen con 18 puntos, no la tuvieron fácil en ningún momento. De hecho, el marcador se terminó definiendo tras un penalti que le cobraron a favor a Luis Díaz, el extremo colombiano.

En video: así fue el penalti que le cobraron a Luis Díaz en el Girona vs. Liverpool

En el minuto 61, el jugador colombiano, que fue titular en este partido de Champions League y estuvo en cancha hasta el minuto 89, recibió el balón dentro del área, se acomodó para intentar rematar con su pierna derecha y fue cruzado por Donny van de Beek, el volante neerlandés del Girona.

En consecuencia, el extremo de la Selección Colombia cayó y, además, uno de sus botines quedó sobre el césped de juego. Por lo tanto, desde el VAR advirtieron un pisón y, tras la revisión del árbitro, se confirmó el penalti.

En ese sentido, Mohamed Salah se paró al frente del balón, remató hacia la mano izquierda del arquero Gazzaniga y decretó el 0-1 definitivo. Sin embargo, el penal fue catalogado como polémico y Miguel 'Míchel' Sánchez, el director técnico del Girona, habló de la jugada en rueda de prensa.

Esto fue lo que dijo el director técnico del Girona acerca del penal que le pitaron a Luis Díaz

"Es verdad que le pisa muy poco, normalmente esas situaciones en el fútbol de antes no se pitaba. Le ha pisado un poco por el lateral y ni siquiera ha sido un pisotón claro", afirmó el director técnico Miguel Sánchez.

"Cuando le ha quitado la bota dije 'uf, lo va a pitar'. Estamos en esta realidad del VAR, al final lo han decidido y a mí están situaciones no me han gustado mucho nunca, pero entiendo que cuando han visto que le ha quitado la bota era difícil que no lo pitaran", concluyó.