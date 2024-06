Peirano se mostró tranquilo tras el primer juego de la final: “Falta el partido más importante”

El primer juego de la gran final para Independiente Santa Fe fue para el olvido. El equipo de Pablo Peirano no pudo descifrar el gran esquema que planteó el Atlético Bucaramanga y salió derrotado por la mínima diferencia de la ‘Ciudad Bonita’, dejando que todo se defina el próximo sábado en la ciudad de Bogotá.

A pesar del mal juego que tuvo el equipo bogotano, Pablo Peirano, entrenador de Independiente Santa Fe, confía plenamente en sus jugadores para que puedan darle vuelta al marcador y poder así bordar la décima estrella del león, la cual ha venido buscando desde varios años atrás.

Entrenador de Santa Fe confía en ser campeón en Bogotá.

En rueda de prensa postpartido contra el Atlético Bucaramanga, Pablo Peirano afirmó que se acabó por ahora el primer tiempo de la gran final, pero que tiene el tiempo necesario para recomponer y lograr un buen resultado en el estadio El Campín y así darles una alegría a todos sus aficionados.

“Un resultado que no era el que buscamos, se dio el 1 a 0, pero se terminó el primer tiempo y ahora toca jugar la segunda parte. Hay que seguir, seguimos como hasta ahora, hay que corregir para la segunda parte, pero estamos bien, con la confianza intacta, hay otro tiempo más para combatir al equipo rival”, aseguró Pablo Peirano en rueda de prensa.

Además, agregó: “No lo veo como que algo pasó. Muchas veces te superan en ciertos momentos del partido. No es que Santa Fe no haya jugado o no haya querido, ellos los aprovecharon, cuesta entrar en un partido. Estamos conformes con el esfuerzo que hicieron y vamos a ir por la segunda parte”.

Santa Fe tiene que corregir para ser campeón

Por último, el entrenador uruguayo afirmó que lo que más le peso al equipo en Bucaramanga fueron los aspectos ofensivos, teniendo en cuenta que no tuvieron las oportunidades necesarias para igual el resultado, razón por la cual será uno de los puntos en lo que más se va a enfocar durante la toda la semana.

“Siempre corregimos, tanto en victoria como en derrota. Es algo que hemos hecho en forma habitual, corregir aspectos de jugadores libres para tomar como referencia y mejorar los circuitos en la parte ofensiva para tener más profundidad (…) Falta el partido más importante”, finalizó Peirano.