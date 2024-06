Presidente de Santa Fe denunció agresiones tras el partido contra el Atlético Bucaramanga

El primer juego de la final entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe no terminó de la mejor manera, teniendo en cuenta la invasión al terreno de juego que ocurrió tras la victoria del equipo ‘Leopardo’ por la mínima diferencia contra el cuadro bogotano, lo que ocasionó la euforia y descontrol de todos los aficionados.

RELACIONADO Presidente Santa Fe tomó fuertes medidas para el juego de vuelta de la final del FPC

Ante la alegría de todos los hinchas del equipo leopardo, se vivieron momentos bastante tensos en el estadio Alfonso López, lo que habría generado una fuerte reacción de la logística del escenario deportivo contra los directivos de Independiente Santa Fe, quienes denunciaron agresiones en su contra al final el compromiso.

Presidente de Santa Fe hace una grave denuncia

En conversaciones con el diario El Tiempo, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, realizó una fuerte denuncia, puesto que afirmó que la gente de logística del Atlético Bucaramanga los “empujaron y agarraron a pata”, haciendo que se viviera un momento lamentable al final el partido de la gran final del FPC.

“Al final del partido, como todos vieron, se invadió la cancha y la gente de logística se portó mal y nos agredieron a varios de Santa Fe, a los directivos, especialmente, nos agredieron con empujones y nos agarraron a pata”, afirmó el presidente del cuadro cardenal.

RELACIONADO Así fue el golazo de Fredy Hinestroza que tiene a un paso del título a Bucaramanga

Además, Eduardo Méndez confirmó que el disgusto de la gente de logística fue por la invasión que realizaron los aficionados del Atlético Bucaramanga, pues afirmó que el control del estadio se le salió de las manos y lastimosamente, la gente del cuadro bogotano fueron lo que pagaron los platos rotos.

“De un empujón me caí, pero eso no fue mayor cosa, porque soy ágil y reaccioné y me levanté inmediatamente. Fue la gente de la logística, esa gente estaba disgustada porque la gente se metió al campo y a ellos se les salió el control del estadio. En su afán nos pasó esto a nosotros, nos agredieron”, finalizó el presidente.

Presidente de Santa Fe prohíbe ingresó de hinchas visitantes para la final en Bogotá

Ante lo anterior (agresión e invasión), las directivas del cuadro bogotano tomaron medidas para lo que será el compromiso en la ciudad de Bogotá, afirmando que a pesar del acuerdo que se había llegado en días anteriores, no se va a permitir el ingreso de los aficionados de Bucaramanga a Bogotá, quienes tenían habilitados 1.000 boletas.

“El partido lo vamos ganando 1-0 y esa gente se mete al campo solo por hacernos el daño. No voy a correr riesgos. Santa Fe no va a correr riesgos”, aseguró Eduardo Méndez sobre las medidas que tomara para el compromiso en la ciudad de Bogotá.