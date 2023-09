DT de Sao Paulo lanzó un dardo a James Rodríguez: "Hay que entender que no volverá a ser lo que era"

El miércoles pasado, Sao Paulo perdió su noveno partido en el Brasileirão. El equipo comandado por Dorival Júnior fue superado por Fortaleza, que se impuso 1-2 en el Estadio Morumbi. James Rodríguez, quien volvió a ser titular con el 'tricolor', falló un penalti y anotó el gol del descuento, su primera anotación con el club brasileño.

Ante su bajo rendimiento liguero (Sao Paulo ocupa el puesto 13 y está a 23 puntos del líder, Botafogo), Dorival Júnior se está enfocando estrictamente en la segunda final de la Copa de Brasil. Recordemos que en la ida el 'soberano' se impuso por 0-1 en el Maracaná y le bastará con un empate contra Flamengo para conquistar su primer título en este torneo.

Rodríguez ha disputado cuatro partidos en el Brasileirão y aún no conoce la victoria. De hecho, el único encuentro que ganó fue contra Liga de Quito (1-0), aunque su equipo terminaría siendo eliminado en la tanda de penaltis, tras el fallo del cucuteño.

El '10' de la Selección Colombia no ha cumplido las expectativas y, junto a Pato, es uno de los señalados por la prensa brasileña. El exjugador del Real Madrid, quien no vio acción contra el 'Fla', no sería inicialista este domingo 24 de septiembre, cuando se defina al campeón de la Copa de Brasil, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

"Veo muy buenos jugadores. James está recuperando mejores condiciones; Alexandre viene de una grave lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante mucho tiempo. Hay que tener paciencia y entender que no volverán a ser lo que eran", señaló Júnior en unas declaraciones recogidas por 'Globo'.

¿Qué más dijo Dorival Júnior sobre James Rodríguez?

"Intentaremos tenerlos en las mejores condiciones físicas. Primero hay que recuperar la mejor forma física para luego ganar espacio en el grupo. No suelo hablar de jugadores individualmente, pero es una disputa normal y natural entre todos los que fueron contratados para este fin. Naturalmente tenemos un gran respeto por la historia de cada uno de ellos, no puede ser diferente", dijo el entrenador brasileño, de 61 años.

