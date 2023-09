¿Lo perdonarán de nuevo? James volvió a fallar penal con Sao Paulo y le llueven críticas

No todo es color de rosa. El inicio de James Rodríguez en Brasil no ha sido el esperado, recuperar el ritmo de competencia le ha costado y salvo chispazos, no ha demostrado mucho más en Sao Paulo desde su llegada.

Es normal, apenas lleva seis partidos jugados y está en plena fase de adaptación a un fútbol veloz y de mucho toque como el brasilero, algo que no es tan sencillo a sus 32 años por más experiencia que cargue sobre sus espaldas.

Pero con las pinceladas que ha mostrado en cada partido, James da muestras de que apenas agarre su forma física ideal, será figura en el balompié carioca y hará felices a los hinchas del 'tricolor paulista' por tener en su plantilla a un crack como él.

Pero mientras, Rodríguez debe aceptar que la realidad le está costando. Ya hace varias semanas, el colombiano había sido tendencia por desperdiciar un penal en la tanda de penales que dejó por fuera al Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Liga de Quito. A pesar de las críticas, sus compañeros salieron a respaldarlo y ratificar su categoría.

Vea el penal fallado por James Rodríguez

Para demostrarlo, James tuvo la chance de revertir esa mala pasada en Sudamericana con un nuevo cobro de penal en el Morumbí ante el público paulista y en el mismo arco en donde erró el cobro anterior, pero esta vez la suerte no cambió y fue la misma.

Al término del primer tiempo, Sao Paulo se fue al vestuario perdiendo 0-1 contra Fortaleza en partido válido por la fecha 24 del Brasileirao. Un par de minutos después del gol de José Welison, el colombiano tuvo en sus pies el empate de su equipo con un penal, pero su cobro fue atajado por el arquero Ricardo, quien se estiró al palo izquierdo y con un manotazo contuvo el remate del '19'.

🥲 James erró penal



El colombiano tuvo el empate en sus pies pero falló desde los 12 pasos.



Sao Paulo 0-1 Fortaleza. Míralo EN VIVO Y EN EXCLUSIVA por #StarPlusLA.



▶️ No te pierdas el 🇧🇷 #Brasileirao en #StarPlusLA. pic.twitter.com/vhCzQ0a47b — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 21, 2023

El mal ambiente se hizo sentir de inmediato en el Morumbí, aunque James no se dejó llevar y con el paso de los minutos se hizo cargo del eje de juego del Sao Paulo y se fue al descanso siendo uno de los protagonistas de la cancha. Aún así, las críticas le llegarán...