DT del Rayo se mostró en contravía de los objetivos de James en el club: este fue su mensaje

Rayo Vallecano consiguió un importante triunfo este sábado frente a Real Valladolid en condición de visitante y el equipo de Vallecas escaló en la tabla de posiciones gracias a este triunfo que lo sitúa en un mejor lugar y que pone a soñar a sus aficionados.

James Rodríguez disputó cerca de 15’ minutos de partido y el colombiano se hizo partícipe de la jugada del segundo gol que terminó dándole la victoria definitiva a su equipo, por lo que nuevamente sus hinchas piden más minutos para el cucuteño, quien terminado el partido emprendió camino hacia Cochabamba, para unirse a la convocatoria de Colombia de cara a las eliminatorias sudamericanas.

El técnico Iñigo Pérez fue consultado una vez más sobre James y específicamente acerca de las palabras que usó el colombiano recién arribó al club, en las que señaló que el equipo tenía potencial para luchar por los puestos europeos esta temporada, algo en lo que no estuvo de acuerdo su entrenador.

“No, de ninguna manera. Y además creo que hasta que no entremos (en puestos europeos), ojalá entremos en una fase de la temporada que queden siete partidos, os pueda afirmar esto. Ojalá que pase eso. Cuando queden ocho os mentiré, os diré que todavía no es el objetivo, pero creo ahora sinceramente que no es el momento de cambiar los objetivos”, dijo en la rueda de prensa posterior a la victoria sobre Valladolid.

El joven entrenador se resignó a manifestar que el único objetivo del Rayo para esta temporada es mantener la primera categoría en el fútbol español y que los sueños de estar en puestos europeos pueden esperar.

“Nuestro objetivo es permanecer en primera división. El objetivo segundo es hacerlo lo antes posible para poder desahogarnos, desinhibirnos todavía más y tener un año muy bonito”, concluyó Pérez.