"Duele, tengo tristeza", Alberto Gamero contundente tras la derrota de Millonarios con Bolívar

El boliviano Bolívar venció 3-2 este jueves, en los 3.650 metros de altitud de La Paz, a Millonarios de Colombia y tomó la punta del Grupo E de la Copa Libertadores 2024 al concluir la segunda fecha.

Los goles de la victoria de la Academia paceña estuvieron a cargo de José Sagredo, Francisco Da Costa y Bruno Savio, mientras que Leonardo Castro descontó para la visita.

Con este resultado, Bolívar es líder con 6 puntos, escoltado por el brasileño Flamengo con 4. Millonarios es tercero con 1 punto y en el fondo marcha el chileno Palestino sin unidades.

Bolívar debutó con una goleada 4-0, hace una semana, ante el chileno Palestino en Rancagua (sur de Santiago), mientras que Millonarios empató 1-1 con Flamengo en Bogotá.

La tercera fecha se pone de campanillas: Flamengo visitará a Bolívar el 24 de este mes, en un duelo por la punta, mientras que un día después Palestino recibirá a Millonarios.

Gamero no ocultó su tristeza tras la derrota

Tras la derrota, Alberto Gamero habló en rueda de prensa, donde dio su visión del partido. "Tuvimos las opciones para empatar. Los goles no nos los hacen por la estructura. Duele perder un partido de estos", dijo de entrada el estratega.

Sobre el impacto que tuvo la altura en el equipo, Gamero aseguró que no sintió "el equipo ahogado", sino fue el factor clave fue la pelota quieta. "No podía saber qué sintieron ellos en los primeros minutos pero no sentí al equipo ahogado. Nos hicieron dos goles de pelota quieta y duele. Ellos no tenían jugadores tan altos".

Por último, el estratega samario aseguró que no se va de Bolivia con rabia, sino con "amargura entre comillas porque el partido pudimos haberlo empatado y no lo logramos. No es fácil venir a jugar aquí. Bolívar es muy fuerte con 11, con 10, con 8 y con 9".

¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios?

El próximo duelo de Millonarios por Copa Libertadores se llevará a cabo el 25 de abril. En esa oportunidad, los azules visitarán suelo chileno para enfrentarse con Palestino, equipo que ha perdido en sus dos primeras presentaciones.

Esta es una oportunidad de lujo para los azules de montarse en la pelea en caso de ganar en su visita, pues Bolívar y Flamengo se medirán en el otro duelo del grupo.