Duván Vergara reveló los dos equipos del FPC en los que estuvo cerca de jugar antes de América

Duván Vergara se ha convertido en una pieza trascendental en la exitosa campaña del América de Cali, actual líder de la Liga Betplay.

El delantero, quien llegó como flamante refuerzo para esta temporada, suma cinco goles, estando a tan solo uno de ser el máximo goleador del campeonato.

Duvám Vergara estuvo cerca de llegar a Junior y Nacional

No obstante, Vergara ha vuelto a encender la llama de la pasión en el fútbol colombiano al revelar detalles de su casi llegada a dos de los equipos más grandes del país, Junior y Nacional.

En una reciente transmisión en vivo, el atacante dejó entrever el deseo que tuvo de vestir las camisetas de estos equipos, generando un gran revuelo entre las hinchadas.

“Sí, es cierto. Hubo conversaciones con ambos equipos. Tanto Junior como Nacional mostraron interés en contar conmigo y eso me llenó de orgullo”, confesó Vergara, quien en ese momento se encontraba jugando en México.

“Fueron conversaciones muy serias y me ilusionaba mucho la posibilidad de volver a jugar en Colombia, pero al final las cosas no se dieron”, agregó.

En el caso de Atlético Nacional, Vergara reveló que mantuvo conversaciones directas con el entrenador Pablo Repetto, quien en ese momento dirigía al equipo verdolaga.

“Repetto me llamó personalmente y me habló de su proyecto. Me dijo que me veía como una pieza fundamental en su equipo y eso me motivó mucho. Sin embargo, al final las negociaciones no llegaron a buen puerto”.

A pesar de que las negociaciones con ambos equipos no prosperaron, Vergara dejó claro que su prioridad siempre fue regresar a América de Cali. “Mi corazón siempre estuvo en América. Es el equipo que me formó y al que siempre le voy a estar agradecido. Cuando se presentó la oportunidad de volver, no lo dudé ni un segundo”.