¡No se la perdonan! Fernando Gago habría tomado fuerte decisión en el caso Edwin Cardona

La situación de Edwin Cardona en Racing cada vez está peor. El colombiano ha recibido millones de críticas en la ‘academia’ por su rendimiento deportivo y ahora, se suman los actos de indisciplina que se dieron a conocer este jueves 13 de octubre, donde el antioqueño conducía su vehículo con algunos tragos en la cabeza, haciendo que la prensa argentina arremetiera contra el volante.

En horas de la mañana de este jueves, se dio a conocer desde Argentina que Edwin Cardona fue detenido por la policía por estar conduciendo su vehículo en estado de embriaguez. El primer reporte de la entidad de control dio a conocer que el colombiano tuvo el 1.81 de alcohol de la sangre, excediendo los límites que permite el gobierno argentino, que es de 0.5 grados de alcohol.

Tras darse a conocer la situación del antioqueño, Racing se pronunció sobre el tema, afirmando que el ‘10’ tendrá una fuerte sanción económica, además de ser desconvocado para el juego frente a Colon de Santa Fe este viernes por una nueva jornada del fútbol argentino.

Pero todo parece no parar ahí, pues según dio a conocer el diario Olé, Fernando Gago, entrenador de Racing, no perdonaría la indisciplina de Cardona y por tal motivo habría tomado una fuerte decisión sobre colombiano, pues no contaría más con el volante por el restante del año, asegurando su salida al final de la temporada.

"Fernando Gago decidió que no va a contar más Edwin Cardona. El entrenador también decidió que seguirá con la misma postura hasta el final de campeonato: Cardona no dirá presente ni contra Lanús, ni contra River", afirmó el diario en mención.

Por su parte, el programa TYC Sports, dio a conocer que Racing estaría trabajando en la salida del antioqueño en el próximo mercado de fichajes y que son muy pocas las posibilidades para que se quede en el club, a pesar de tener contrato hasta el 2024.

"El mediocampista tiene muy pocas chances de continuar en el club más allá de este año", y dio a conocer que Edwin Cardona sigue entrenando con la plantilla y que no ha sido separado de los entrenamientos, como se rumoró en las redes sociales.

¿Cardona traicionó la confianza de Gago?

La semana pasada, Fernando Gago defendió a capa y espada a Edwin Cardona tras las diferentes críticas que se han generado por el rendimiento deportivo del volante, afirmando que todos los futbolistas pasan por baches deportivos, pero que no cabe la menor duda que el colombiano es un jugador diferencial dentro de la plantilla.

Con este acto de indisciplina, Fernando Gago se habría sentido traicionado por Cardona, pues luego pedirlo como refuerzo y defenderlo de los comentarios de la prensa, el antioqueño le pagó de esta manera, razón por la cual, habría tomado la decisión de no contar más con el ‘10’ colombiano.

