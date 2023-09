“Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer”: Edwin Cardona

Edwin Cardona reforzó al América de Cali a inicios de este segundo semestre del fútbol colombiano y el fichaje del mediocampista antioqueño significó una gran ilusión tanto para el jugador como para los aficionados ‘escarlatas’ pues se trataba de uno de los colombianos con más trayectoria y experiencia en el fútbol internacional.

Con el paso de las semanas, Cardona se va afianzando mejor a la idea de juego del América de Cali, sin embargo, todavía no es titular indiscutible del equipo, pero anhela poder alcanzar el título con el conjunto vallecaucano.

Edwin Cardona sueña con la Selección Colombia

Así lo dio a saber en diálogo con DSports, donde se refirió a su ilusión de quedar campeón con el América y también poder regresar a la Selección Colombia por el fútbol mostrado en el rentado nacional.

“Claro, ese es el objetivo mío ahorita. Lo primero es afianzarnos en América, poner el equipo en donde merece estar. Construir el sueño que queremos, que obviamente es la 16″, dijo el jugador.

“El llamado se dará en su momento. Sé que Dios me dará la oportunidad de estar otra vez en la Selección Colombia”, señaló.

Depresión de Edwin Cardona

Sin embargo, lo importante de su charla fue cuando el futbolista antioqueño reveló los momentos complicados que tuvo que vivir en Argentina, donde sintió mucha presión al vestir la camiseta de Racing y según él, sufrió de depresión.

"Al final somos seres humanos, tomaba pastillas para dormir, tenía depresión, tenía que estar las 24 horas con una persona entre el carro, que durmiera conmigo. Me di cuenta que solo tenía a mi familia, a mi hijo de 9 años porque mi esposa no podía viajar por temas de salud, ver que mi hijo fue quien me salvó...", aseguró.

"Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal", Edwin Cardona habló de su situación en Argentina



🎙️ @carlosevillamil pic.twitter.com/p8M3DlVdE3 — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) September 29, 2023

Finalmente, el mediocampista del América señaló que su hijo lo salvó de alguna equivocación que hubiese podido cometer por la tristeza que llevaba por esos días.

“Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal…", sentenció.