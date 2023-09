¿Alexandre Guimarães llegará al Deportivo Cali? Contundente respuesta del entrenador

Para nadie es un secreto que Alexandre Guimarães es uno de los entrenadores más cotizados en el fútbol colombiano, es por eso por lo que su nombre se ha vinculado con varios equipos del fútbol profesional colombiano, el último de ellos fue el Deportes Tolima que tras la salida de Juan Cruz Real buscó al costarricense para esta temporada.

Ante el fichaje fallido de Guimarães con el Deportes Tolima para la presente temporada, el exentrenador del América de Cali habló de la razón por la que no pudo llegar a un acuerdo con el equipo de Ibagué, dejando claro que fueron detalles que no se pudieron arreglar, pero que se siente agradecido por el esfuerzo que intentó realizar la institución.

“Fue una situación que al final no pudimos concretar, sin embargo, quiero agradecer a toda la gente del club, a su presidente, son cosas que a veces suceden en el fútbol y simplemente hay que sumirlo como tal y ya está. Hubo una situación muy específica, creímos que estaba claro y al final no, ante eso ellos me entendieron y yo los entendí (...) Tolima como tal siempre ha tenido un respeto hacia los procesos de los cuerpos técnicos”, agregó Alexandre Guimarães.

Además, dejó claro que los rumores que se presentaron en su momento para el Junior de Barranquilla no fueron reales, puesto nunca hubo contacto oficial con la dirigencia del club barranquillero y aprovechó la oportunidad para agradecer el interés de los diferentes clubes del balompié nacional.

“Fueron más los rumores, contactos oficiales como tal a través de mi representante no hubo, hubo acercamientos de gente muy cercana a la gente de Junior, pero nunca nada oficial (…) Estoy muy agradecido por la forma en que me han tratado a mí y a mis cuerpos técnicos, en Colombia profesionalmente nos han respetado, nos han dado un lugar, creo que nos lo hemos ganado a través de nuestro trabajo y uno es consciente de ese cariño”, añadió Alexandre Guimarães.

¿Alexandre Guimarães dirigirá al Deportivo Cali?

Por último, Alexandre Guimarães habló sobre la posibilidad de dirigir al equipo del Deportivo Cali en algún momento de su carrera, dejando claro que no lo haría, teniendo en cuenta el gran cariño que tiene por la afición del América de Cali y su pasado con la escuadra ‘Escarlata’.

“Jamás dirigiré al Deportivo Cali. En Cali hay otros colegas que han dicho lo mismo cuando han dirigido al América. En las dos oportunidades que he dirigido al América nos da pie para haber ingresado en el parte de técnicos muy respetados y eso jamás, es algo que ni siquiera se me pasa por la cabeza”, finalizó Guimarães.

