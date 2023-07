Edwin van der Sar se encuentra en cuidados intensivos tras sufrir un derrame cerebral

El mundo del fútbol se encuentra preocupado y pendiente de la salud de Edwin van der Sar, quien sufrió un derrame cerebral y se encuentra en cuidados intensivos. De acuerdo con el periodista Mike Verweij, el exportero de 52 años se encontraba de vacaciones en Croacia, cuando sufrió de esta hemorragia.

El exguardameta neerlandés fue trasladado en helicóptero a un hospital, este viernes 7 de julio e ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de sufrir una hemorragia cerebral.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9