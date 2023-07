Mejores memes de la supuesta llegada del 'Tigre' Falcao a Millonarios

Millones de hinchas de Millonarios y aficionados del fútbol profesional colombiano se ilusionaron con la llegada de Radamel Falcao García al balompié nacional, luego del ‘guiño’ realizado por Lorelei Tarón, esposa del ‘Tigre’, a través de su cuenta de Instagram. Minutos después, los internautas se manifestaron en las redes sociales mostrándole su cariño a Falcao y a su familia para ver al delantero con la dorsal ‘9’ del equipo embajador.

Además de ello, varios periodistas deportivos afirmaron que su posible llegada no se trataba de un rumor, sino efectivamente los directivos de Millonarios habían viajado hasta España para hablar con el jugador. Uno de ellos fue Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, quien confirmó una reunión entre el futbolista colombiano y Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios para convencer a Radamel a vestirse con la camiseta azul de Bogotá.

Futbolistas de Millonarios también se ilusionaron con la llegada de Falcao

Previo a su vuelo hacia Miami, en donde jugarán un partido amistoso frente a Atlético Nacional, el próximo 8 de julio de 2023, algunos jugadores hablaron sobre la posibilidad de la llegada de Falcao al plantel y uno de ellos fue el capitán Mackalister Silva: “Ya le tengo la cinta de capitán guardada, sería un orgullo para nosotros tener una persona como Falcao acá, yo mismo le pongo la cinta. Si se llegará a lograr sería algo muy importante para nuestro grupo”.

Además, de este jugador referente, Alberto Gamero, director técnico del conjunto albiazul también se refirió a la posible llegada del goleador histórico de la Selección Colombia, mostrando admiración por el delantero: “Ojalá. Un jugador de esos quién no lo va a querer tener. Ojalá. No he tenido ningún conocimiento exacto de eso, pero Falca siempre ha sido de esas personas que siempre le ha gustado Millonarios y hoy que estoy acá, sería un honor tenerlo”.

Mejores memes sobre la supuesta llegada de Falcao a Bogotá

Pese a que Millonarios hizo todos los esfuerzos económicos para traer al delantero colombiano, no pudieron llegar a un acuerdo, ya que, al parecer, la oferta formal no llenó las expectativas del jugador, debido a que los salarios que se manejan en Europa son difíciles de igualar en Colombia.

