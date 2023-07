“Juan Fernando Quintero no quiere seguir en el equipo”: Fuad Char sobre la salida del volante

Juan Fernando Quintero vuelve a ser noticia en el mundo deportivo en Colombia, pues se dio a conocer este viernes 7 de julio, que el volante del equipo nacional tendría una inminente salida del Junior de Barranquilla, puesto que al parecer el antioqueño no estaría muy contento en el equipo tiburón.

En medio de los rumores presentados durante las últimas horas, la prensa barranquillera habló con Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, quien afirmó que el volante antioqueño le mostró su deseo de salir del equipo rojiblanco, al parecer por un descontento con el Bolillo Gómez.

“Nos anunció anoche y esta mañana que no quiere salir del equipo. No nos dio muchas explicaciones, seguimos trabajando durante el día sobre la continuidad de Juanfer en el equipo (…) Las razones que nos dio es que no está bien, no está cómodo" , aseguró el máximo accionista del Junior de Barranquilla.

Además, dejó claro que el malestar del volante antioqueño es con Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, entrenador del club, que al parecer tuvo una discordia con Juan Fernando Quintero y esto causo el malestar del jugador de la Selección Colombia, que según afirmó don Char no tiene ofertas de otros clubes.

“Bolillo también está sorprendido por las declaraciones de Juan Fernando Quintero (…) Lo que me cuenta el entrenador es que no lo puso en el once titular en un entrenamiento y esto no le gustó a Quintero, veremos que es lo que pasa”, afirmó don Fuad Char.

El volante @juanferquinte10 no quiere seguir en @JuniorClubSA: Fuad Char



🎬#YoVeoElBordillo 📺



Nos pillamos en las noches por el canal de YouTube de @ElAmbito y a través de la fanpage de Facebook #elambitojuniorista



Vea Más 👇https://t.co/Hp8cf2heqV pic.twitter.com/kx2n8T8c3i — El Bordillo (@ElBordillo) July 7, 2023

El disgusto de Juanfer con 'Bolillo'

Según dio a conocer el diario El Heraldo, Juan Fernando Quintero se molestó con Hernán Darío Gómez porque al parecer no sería tenido en cuenta en el once titular del equipo para el inicio de la temporada, afirmando que lo “llevará de a pocos” durante el torneo. La gota que rebosó la copa fue la no presencia de Quintero en el once titular en la práctica del jueves 6 de julio.

Además de lo anterior, se dio a conocer que JuanFer no estaría de acuerdo del trato que tuvo el entrenador antioqueño con Sebastián Viera y Carlos Bacca durante la pretemporada.

Le puede interesar: Atlético Nacional ya tiene estadio para jugar contra Racing en la Copa Libertadores