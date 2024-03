El héroe de muchos: Egan Bernal enloqueció a los fanáticos de la Vuelta Cataluña tras quedar en el podio

La Vuelta a Cataluña tuvo su culmen este domingo con el desarrollo de la última etapa, fracción que tenía un circuito de seis vueltas y el cual tenía como principal protagonista al Alto de Montjui, un puerto que podía mover el grupo de favoritos y afectar la clasificación general.

Durante el desarrollo de la jornada, el pelotón se mantuvo compacto hasta la última vuelta. Allí, Tadej Pogacar se lanzó al ataque y se llevó la victoria, siendo esta su cuarta en la carrera. No obstante, a pesar de que el esloveno ganó, otro de los corredores que se robó los focos fue Egan Bernal. El cafetero se mantuvo a la rueda del campeón y supo mantener el tercer lugar de la general, un puesto que, hasta ahora, se ha convertido en su mejor resultado de la temporada.

A Egan se le vio muy sonriente en el podio compartiendo con Landa y Pogui. Como si fuera poco, el campeón colombiano fue recibido en el 'paddock' por miles de aficionados colombianos y de otros países que corearon su nombre, exaltando su actuación. En los videos de redes se pudo observar a al corredor compartiendo con niños y otros fanáticos que le pidieron fotos.

"Me siento muy feliz, esa era la meta que teníamos con el equipo y al final, lo logramos", dijo el colombiano minutos después en declaraciones con el equipo.

Ahora, el próximo reto para el cafetero será la Itzulia carrera que se disputará del 1 al 6 de abril, Como viene siendo habitual, la Itzulia tendrá un recorrido duro, y los aficionados podrán ver a los mejores ciclistas del mundo por las carreteras de Euskal Herria. El espectáculo está garantizado.

Irun será el punto de partida el 1 de abril. La contrarreloj de 10 kilómetros con salida y llegada en Irún dará inicio a la Itzulia. La segunda etapa comenzará en Irún y la meta estará situada en Kanbo, y los ciclistas afrontarán un recorrido de 160 kilómetros.

La tercera etapa tendrá un recorrido de 190,9 kilómetros entre Ezpeleta y Altsasu. La cuarta etapa, con salida en Etxarri Aranatz y llegada en Legutio, tendrá 159 kilómetros. La quinta etapa partirá de Vitoria-Gasteiz y finalizará en Amorebieta-Etxano con un recorrido de 175,9 kilómetros. Para terminar, la sexta y última etapa comenzará y terminará en Eibar, con un recorrido de 137,8 kilómetros.

Always the best fans ❤️🇨🇴 pic.twitter.com/BfAKX2M9nW