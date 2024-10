"El Campín será el primer estadio clase A FIFA en Colombia": ¿Vuelve la Selección a Bogotá?

Edgar Cardona, director del proyecto de renovación del El Campín, dio detalles importantes de la obra que se llevará a cabo en el 'coloso de la 57'. Cuando se entregue este proyecto, los bogotanos tendrán un estadio a la altura de la capital de la República y se podrá pensar en el regreso de la Selección Colombia, pues el escenario contará con cualidades inéditas respecto a las demás plazas del país.

El Campín, inaugurado el 10 de agosto de 1938, solo ha tenido una remodelación sustancial a lo largo de su historia. Recordemos que se hicieron ciertos cambios para que pudiese albergar el Mundial de Fútbol Sub-20 Colombia 2011. Pues bien, Cardona advirtió que "el estadio será 100% nuevo, no será una remodelación. El nuevo Campín será el primer estadio clase A de la FIFA en Colombia".

El directivo de este ambicioso proyecto reveló que dentro de un año se llevará a cabo una modificación importante. Asimismo, dio a conocer la fecha en la cual se entregará el nuevo estadio. "En noviembre de 2025 se demolerá la tribuna oriental del Campín y en noviembre del 2028 el estadio estará 100% terminado", agregó, en unas declaraciones recogidas por 'Millonarios de Colombia'.

El Campín tendrá una nueva capacidad

Actualmente, el estadio donde Millonarios e Independiente Santa Fe ofician de locales, tiene una capacidad de 39.000 espectadores. Pues bien, "la capacidad del nuevo estadio será de 50,000 espectadores", afirmó Cardona.

“Estamos pensando en el mejor estadio para los equipos de Bogotá. Las populares del nuevo estadio estarán en el segundo piso y el estadio mantendrá el nombre de Nemesio Camacho", concluyó el líder de esta obra.

Ramón Jesurún y sus fuertes críticas a El Campín

"El Campín es un estadio depreciado, porque se construyó hace 60-70 años y es poco lo que le han hecho y están con una APP (alianza pública privada) dizque para 45 mil personas, me da risa eso. ¡45 mil personas el nuevo estadio El Campin! Entonces no pidan selección de Colombia nunca, no puede ser que la capital de la república tenga un estadio tan pequeño cuando Lima tiene 4 estadios de 60 mil personas", afirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en el programa 'La Luciérnaga', de 'Caracol Radio'.