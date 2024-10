Deportivo Cali desperdició un contragolpe de manera insólita vs. Patriotas: video y críticas

El lunes pasado, Deportivo Cali visitó a Patriotas para disputar un duelo correspondiente a la jornada 13 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. A los dirigidos por Sergio Herrera se les escapó un triunfo en el último minuto y terminaron sumando un punto, que agravó su situación en la tabla del descenso. Antes del empate de los 'lanceros', el cuadro vallecaucano desperdició un contraataque de manera insólita.

El cuadro 'azucarero' tenía la ilusión de volver a la victoria luego de dos empates (vs. Deportes Tolima y La Equidad) y cuatro derrotas (vs. Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe, Deportivo Pato y Once Caldas). Para Cali era fundamental vencer a Patriotas, pues es uno de sus rivales directos en la carrera por mantener la categoría.

El partido disputado en el Estadio La Independencia tuvo un arranque favorable para el 'verdiblanco'. Al minuto 15', Gian Franco Cabezas venció el arco custodiado por Juan David Valencia. Los de Herrera se fueron en ventaja al entretiempo; sin embargo, Dayron Pérez enderezó el camino y pudo encontrar el empate en los pies de Cristian Borja (63'). El conjunto de la 'sucursal del cielo' quedó supremacía numérica, pues al 67' fue expulsado Andrés Mauricio Alarcón.

Cali reaccionó y seis minutos después recuperó la ventaja, gracias a un gol de Andrey Estupiñán. Al 80', los visitantes tuvieron la oportunidad de liquidar el compromiso. Cinco futbolistas del 'decano' se enfrentaron a tres jugadores de Patriotas; no obstante, tomaron unas decisiones desacertadas y Edilson Ariza, juez del compromiso, sancionó fuera de lugar.

Al 89', Flabián Londoño venció el arco protegido por Gastón Guruceaga y desató una gran desazón entre la hinchada del 'glorioso'.

Vea el insólito contragolpe que desperdició Deportivo Cali

Críticas de la hinchada de Deportivo Cali

Esta situación desató una 'ola' de críticas por parte de la fanaticada caleña. "Yo no puedo creer esto, no tengo palabras"; "Esto es deshonesto"; "¡Esta es la prueba reina de que quieren al equipo en la B!"; "Literalmente se pararon".