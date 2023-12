El mito del nacimiento de la Liga de Campeones

Finalizó la fase de grupos de la Liga de Campeones, y es un buen momento para recordar el mito que rodea la creación de la principal competencia de fútbol de clubes del 'viejo continente'. Justamente hace 69 años se disputó el partido amistoso que fue el factor determinante para la creación de la Copa de Europa, hoy llamada Liga de Campeones.

El fútbol como factor de integración en la postguerra

A mediados de la década del cincuenta, Europa estaba dividida tras la Segunda Guerra Mundial por la ‘cortina de hierro’ que separaba al bloque comunista encabezado por la Unión Soviética de los países occidentales. Y el fútbol, tal vez era una de las pocas actividades que permitía el intercambio entre las naciones.

Antes de las competencias europeas que hoy conocemos, los clubes realizaban giras por distintos países para jugar partidos de exhibición. Y el Reino Unido, proclamado como la cuna del fútbol, era uno de los destinos predilectos.

Desafiar a los creadores del fútbol

Tras la temporada 1953/1954 el Wolverhampton se consagró como campeón de la primera división del fútbol inglés. El primer título profesional de ‘los lobos’ atrajo la atención de decenas de equipos que se embarcaron con rumbo a las islas británicas para desafiarlos.

Celtic de Escocia, Racing Club de Argentina, el Spartak de Moscú y el Maccabi Tel Aviv de Israel fueron algunos de esos clubes que se midieron ante los ‘Wolves’.

Pero el juego que determinó el futuro de las competencias europeas tuvo lugar el 14 de diciembre de 1954. El estadio Molineux, la casa del Wolverhampton, estaba de fiesta por cuenta de la instalación de las columnas de luz que permitió la realización de partidos con horario nocturno, y para celebrar este acontecimiento se realizó un partido frente al Honvéd húngaro, escuadra considerada en ese momento como la mejor del mundo por contar en sus filas con jugadores como Puskas, Kocsis, Czibor y gran parte de la generación dorada que integró la selección de Hungría que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y que cayó de manera sorpresiva en la final del Mundial de Suiza 1954 ante Alemania en el llamado ‘milagro de Berna’.

El encuentro entre los ‘wolves’ y el equipo del ejército húngaro tuvo un primer tiempo favorable para los visitantes que se fueron al descanso con un dos a cero en el marcador gracias a las anotaciones de Kocsis y Machos.

Durante el intermedio las directivas del conjunto inglés dieron la orden de regar el campo de juego al punto de dejarlo totalmente enlodado, esto con el fin de imitar las condiciones en las cuales Hungría perdió la final del Mundial ante Alemania en el verano, y vaya que sí funcionó la estrategia.



Para la segunda mitad, el barro y el campo mojado favoreció el juego del conjunto local que remontó el marcador con un gol de Hancocks y un doblete de Swinbourne para el delirio de los 55.000 espectadores que colmaron las gradas del estadio Molineux.

La prensa, un factor determinante

La euforia de las tribunas se trasladó a las redacciones de los diarios británicos que no se guardaron ningún elogio para destacar la victoria del Wolverhampton ante la escuadra de Budapest.

Periódicos como el Daily Mail y el Daily Mirror difundieron titulares como: “Wolves the Great” y “Wolves champions of the world” (“Wolves el Grande”, “Wolves campeones del mundo”), frases que no fueron bien recibidas por los medios de comunicación de otros países europeos que pusieron en tela de juicio las afirmaciones de sus colegas ingleses.

Uno de ellos fue Gabriel Hanot, corresponsal del diario deportivo L’Équipe en el Reino Unido que no dudó en escribir una columna de opinión en la que rechazó la idea de que el Wolverhampton fuera el mejor equipo del mundo y propuso un campeonato continental para demostrarlo, tal como se lee en un fragmento de su escrito:

“No, el Wolverhampton no es aún el campeón del mundo de clubes. Antes de declarar que el Wolverhampton es invencible, deben ir a Moscú y Budapest. Y hay otros clubes de renombre internacional: Milán y Real Madrid, por nombrar dos. Un campeonato mundial de clubes, o al menos uno europeo —más grande, más significativo y más prestigioso que la Copa Mitropa y más original que una competición para los equipos nacionales— debe ser lanzado”.

Le puede interesar: Yaser Asprilla está imparable con Watford: video de su golazo contra Ipswich en la Championship

La idea de Hanot de un torneo continental de clubes no quedó solo palpada en las páginas del diario deportivo francés, pues los directivos de ese medio de comunicación se reunieron con los altos mandos de la Uefa para proponerles la idea de organizar ese campeonato que casi nueve meses después de aquella columna se convirtió en una realidad.

El 4 de septiembre de 1955 comenzó a disputarse la primera edición de la Copa de Europa con la participación de 16 equipos, y el 13 de junio de 1956 en el Parque de los Príncipes de París, el Real Madrid se consagró como el primer campeón de Europa al derrotar en la final al Stade de Reims de Francia por 4 a 3.