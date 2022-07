El emotivo regalo de James Rodríguez a Jimmy Butler que lució con orgullo

Durante los últimos meses, James Rodríguez mostró por medio de sus redes sociales el gusto que tiene por el baloncesto, por tal motivo, durante su temporada de vacaciones, el cucuteño compartió en varias ocasiones con diferentes figuras de la NBA, demostrando la amistad y el cariño que tiene por cada uno.

Uno de los que compartió con James Rodríguez en Miami durante sus vacaciones, fue Jimmy Butler, jugador del Miami Heat y que se ha convertido en una de las leyendas de la NBA durante los últimos meses, pues lo realizado con su club lo catalogan como uno de los basquetbolistas más importantes de la última temporada.

La amistad de ambos deportistas se ha hecho tan fuerte, que el cucuteño quiso tener un pequeño detalle con el jugador de la NBA, pues durante su estadía en Miami, el cucuteño le entregó la camiseta del Envigado con el número 10 y el nombre de James Rodríguez, haciendo honor al club donde debutó el colombiano en el fútbol profesional.

Lo más curioso del regalo de James Rodríguez al jugador de la NBA, fue que el deportista Jimmy Butler lució la camiseta de la ‘cantera de héroes’ por todo Miami, lo que hizo que las redes sociales estallaran, pues el conjunto colombiano, agradeció estadounidense por posar con su camiseta en el exterior.

“Welcome to the orange family @JimmyButler Amigo de nuestro canterano, @jamesdrodriguez gracias por llevar a la Cantera de Héroes por todo el mundo”, fueron las palabras del conjunto antioqueño.

