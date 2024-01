"El verdadero Luis Díaz ha vuelto": Jamie Carragher, leyenda de Liverpool

El domingo pasado, Luis Díaz festejó su decimoséptimo gol con Liverpool y su primero contra Arsenal. El extremo guajiro, de 26 años, liquidó el duelo por FA Cup contra los 'gunners' y silenció a sus críticos. Jamie Carragher, una leyenda de los 'reds', elogió la actuación de 'Lucho' en el Emirates Stadium.

Díaz había estado 'peleado' con el gol y los comentarios negativos no se hicieron esperar. El de Barrancas se había ido 'en blanco' contra: Fulham, Sheffield United, Crystal Palace, Manchester United, Arsenal, Burnley y Newcastle, por Premier League. En el duelo contra West Ham, por la Carabao Cup, tampoco anotó. Fueron 38 días de 'sequía' goleadora.

Sin embargo, Jürgen Klopp insistió en el colombiano, quien no estaba inflando las redes, pero desarrollaba un rol decisivo para la ofensiva del conjunto de Merseyside. En el segundo tiempo contra Arsenal, Díaz se 'destapó' y al 90+5' anotó un golazo para ponerle fin a las esperanzas de Mikel Arteta y compañía.

Al finalizar el partido, Díaz y Klopp se dieron un fraternal abrazo en Londres. El exDT de Borussia Dortmund tiene plena confianza en la estrella de la Selección Colombia. Liverpool está protagonizando una campaña de ensuelo, pues lidera la Premier League, está en octavos de final de la Europa League, es semifinalista en la Carabao Cup y está en la cuarta ronda de la FA Cup.

¿Qué dijo Jamie Carragher sobre Luis Díaz?

"Ganar hoy no era mi prioridad para el equipo, no fueron lesiones ni repetición, pero una vez que comienza el juego no puedes evitar estar desesperado por ganar. Gran resultado, pero lo que podría ser fundamental para Liverpool parece que el verdadero Luis Díaz ha vuelto en estos dos últimos partidos", escribió el exfutbolista inglés en su cuenta de 'X'.

Video del golazo de Luis Díaz al Arsenal en la FA Cup