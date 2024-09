Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias tras victorias de Bolivia y Argentina

Este jueves 5 de septiembre, la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial de 2026 trajo importantes victorias que movieron la tabla de posiciones.

Bolivia sorprendió con una contundente victoria 4-0 sobre Venezuela en la altura de La Paz, resultado que le permitió escalar posiciones.

A segunda hora, Argentina reafirmó su dominio al vencer a Chile con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala, consolidándose como el equipo más fuerte de las eliminatorias hasta el momento.

Así quedó la tabla de posiciones de eliminatorias al comienzo de la fecha 7

Con su victoria, Bolivia alcanzó el séptimo lugar de la tabla, sumando 7 puntos y alejándose de los últimos puestos. Este triunfo fue clave para el equipo boliviano, que aspira a mantenerse en la lucha por un lugar en el Mundial.

Por su parte, Venezuela, a pesar de la derrota, sigue en la cuarta posición con 9 puntos, a la espera de los resultados del resto de la jornada.

Argentina, con su victoria sobre Chile, llegó a 18 unidades y se mantiene en el primer puesto de la clasificación. Los dirigidos por Lionel Scaloni continúan mostrando por qué son los actuales campeones del mundo. Chile, por otro lado, se quedó en el noveno lugar con solo 5 unidades, complicando su camino hacia la clasificación.

La tabla de posiciones sigue en movimiento, y las próximas jornadas serán clave para definir los equipos que estarán en el Mundial de 2026.

Complemento de la fecha 7 de Eliminatorias

6: 30 p.m. Uruguay vs. Paraguay (Estadio Centenario)

8: 00 p.m. Brasil vs. Ecuador (Estadio Couto Pereira)

8:30 p.m. Perú vs. Colombia (Estadio Nacional).

Recuerde que el juego entre Perú y Colombia lo podrá ver por el Canal RCN.