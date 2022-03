La UCI decidió que ciclista transgénero "no fuera elegible" para carrera femenina

La ciclista transgénero Emily Bridges fue declarada "no elegible" para participar este fin de semana en la prueba femenina del campeonato nacional británico en la prueba de ómnium.

Bridges había sido autorizada inicialmente a inscribirse, en el marco de la política de participación de corredores transgénero y no binarios de British Cycling.

Esa organización declaró en un comunicado haber sido informada "por la Unión Ciclista Internacional (UCI) de que (...) Emily no es elegible para participar en el evento".

La prueba se disputa el sábado en Derby, con la presencia especialmente de la cinco veces campeona olímpica Laura Kenny.

Según las informaciones del diario británico The Guardian, Emily Bridges, que comenzó una terapia hormonal el año pasado, debe esperar a la expiración de su registro UCI como corredor masculino antes de poder competir en categoría femenina.

El reglamento de British Cycling, actualizado en enero de 2022, exige que se demuestre una tasa de testosterona baja durante doce meses antes de la competición.

La decisión inicial de autorizar a Bridges a competir este fin de semana había suscitado una gran controversia. Otras deportistas amenazaban con boicotear la carrera.

Today we're calling for a coalition to address transgender and non-binary participation in elite sport, and can provide an update on this weekend's British National Omnium Championships.



Read more: https://t.co/MYjV2scXfn pic.twitter.com/ETbxYVzIfK