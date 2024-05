Nairo Quintana ‘bajó de la nube’ a sus fans de cara al Giro de Italia: “Vendrán críticas”

Todo está listo para el inicio de una de las carreras más importantes del mundo ciclístico como lo es el Giro de Italia y uno de los campeones de la competencia como lo es Nairo Quintana regresa a las carreteras más visitadas, pero no en su mejor momento, o por lo menos así lo dejó claro el pedalista boyacense en rueda de prensa este jueves 2 de mayo.

La carrera que será transmitida por el Canal RCN iniciará este sábado y Nairo Quintana será el líder del Movistar Team. Sin embargo, más allá del protagonismo que se le ha dado en la previa al boyacense, el mismo corredor fue el encargado de ‘bajar de la nube’ a sus fans en todo el mundo, pues señaló que no llega en su mejor momento.

“Me gustaría estar disputando y peleando. Al inicio del año estaba muy bien, en muy buena condición, pero tuve un covid, una caída y hoy tengo que afrontarlo de otra manera”, dijo Quintana, quien compartirá escuadra con sus dos compatriotas Éiner Rubio y Fernando Gaviria.

“Seguramente vendrán algunos con las críticas a decir que ya no está o no vale y es porque no he llegado de la mejor manera entrenado. Espero poco a poco ir bien, ayudándole al equipo y enseñándoles a los jóvenes”, sentenció.

Sobre su regreso al Giro de Italia, carrera en la que se coronó en 2014, Quintana señaló que “Es emocionante. Hoy, después de una lesión que me hice hace un mes en la Vuelta a Cataluña, ha hecho que no llegue en mi mejor momento. Ha sido difícil, pero siempre los recuerdos son bonitos. Igual creo que traemos buen equipo”.

El favorito de Nairo es Pogacar

Finalmente, Quintana, al ser uno de los corredores más experimentados del mundo actualmente, fue consultado sobre a quién ve como el gran favorito para quedarse con la carrera, a lo que no tuvo dudas en responder: “Hemos visto que es un corredor que ha dominado absolutamente todas las carreras que ha hecho en esta primera parte de la temporada. El recorrido que viene es muy bueno para él y no digo que no tenga rival, pero sí que lo tiene menos difícil que el Tour. Por lo tanto, será el candidato número uno”, afirmó el colombiano.