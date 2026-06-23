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🔴EN VIVO🔴Portugal vs. Uzbekistán: siga en directo cómo se define el grupo de Colombia en el Mundial

Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO en el Mundial 2026: siga el partido clave del Grupo K, donde también compite Colombia, con todos los detalles, horarios y lo que está en juego para la clasificación.

Sebastián Montañez

junio 23 de 2026
09:43 a. m.
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Portugal vs. Uzbekistán se roba la atención este martes 23 de junio en el Mundial 2026, en un partido que puede marcar el futuro del Grupo K, donde también compite la Selección Colombia.

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El encuentro inicia a las 12:00 del mediodía (hora colombiana) en el NRG Stadium de Houston y será transmitido por Win Sports y Win Sports Play desde las 11:00 a.m. con la previa completa. También se podrá seguir a través de LA FM.

Portugal llega con presión tras empatar 1-1 en su debut ante República Democrática del Congo, mientras que Uzbekistán cayó 3-1 frente a Colombia, aunque dejó buenas sensaciones en varios tramos del partido.

Grupo K al rojo vivo: así llegan Portugal y Uzbekistán

El partido es clave para ambos equipos. Portugal ocupa la tercera posición del grupo con un punto, mientras que Uzbekistán es cuarto sin unidades. Un nuevo tropiezo podría complicar seriamente las aspiraciones de los europeos en el torneo.

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El equipo portugués, liderado por su generación de figuras y bajo alta expectativa internacional, es criticado por su irregular arranque. “Tenemos que reaccionar y ganar”, han repetido desde el entorno del conjunto luso, conscientes de que no pueden dejar más puntos en el camino.

Del otro lado, Uzbekistán llega con la necesidad de sumar, pero también con una motivación especial tras haber logrado su primer gol en la historia de los Mundiales gracias a Abbosbek Fayzullaev en el duelo ante Colombia.

Uzbekistán quiere dar la sorpresa ante una Portugal obligada a ganar

El equipo dirigido por Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006, sabe que este partido puede ser decisivo. Aunque el debut dejó errores defensivos, el conjunto asiático mostró carácter y capacidad para competir en alto nivel.

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“Sabemos lo que nos jugamos y vamos a competir desde el primer minuto”, es el mensaje que ha transmitido el cuerpo técnico, que apuesta por su mejor formación para intentar sorprender a los portugueses.

Portugal, por su parte, llega con la obligación de sumar tres puntos para no complicar su clasificación. Un resultado adverso podría incluso poner en riesgo su continuidad en el Mundial, dependiendo de lo que ocurra en el resto de la jornada del Grupo K.

Con todo en juego, el Portugal vs. Uzbekistán promete ser un duelo intenso, estratégico y determinante para el futuro del grupo de Colombia en el Mundial 2026.

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