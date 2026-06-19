Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras la polémica interna de Portugal en el Mundial 2026

La selección de Portugal vive días agitados en pleno Mundial 2026. Lo que comenzó como un decepcionante empate 1-1 frente a República Democrática del Congo terminó convirtiéndose en una discusión nacional sobre el presente del equipo, el liderazgo de Cristiano Ronaldo y el ambiente interno del plantel.

Las críticas no tardaron en aparecer. La prensa portuguesa cuestionó el rendimiento colectivo y algunos medios incluso hablaron de una posible fractura dentro del grupo. En medio de ese panorama, el capitán portugués decidió romper el silencio con un mensaje que buscó enviar tranquilidad a la afición.

El comentario que desató la controversia

La polémica tomó fuerza después de unas declaraciones atribuidas al mediocampista João Neves, quien afirmó: “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”.

Las palabras generaron una fuerte reacción en redes sociales. Varios aficionados interpretaron el mensaje como una falta de respaldo hacia Ronaldo en lo que podría ser su última Copa del Mundo.

A partir de ese momento, futbolistas como Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes, Rafael Leão y el propio Neves comenzaron a recibir críticas constantes en sus perfiles digitales.

Según informó EFE, muchos de esos mensajes exigían “más respeto” hacia el histórico delantero portugués y pedían que el equipo jugara más en función de su capitán.

La respuesta de Cristiano Ronaldo

Ante el creciente ruido mediático, Cristiano optó por responder con un mensaje de unidad. A través de sus redes sociales publicó una fotografía junto a varios compañeros de selección acompañada de la frase: “Siempre unidos”.

Además, compartió otra publicación con una reflexión personal: “Enfócate en lo que puedes controlar”. El mensaje fue interpretado como una invitación a dejar atrás las polémicas y concentrarse en los próximos retos del equipo.

Horas antes también había escrito: “Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Son ustedes los que estáis ahí; hablar es fácil y, encima, que os roben así no es fácil”.

Portugal ya prepara su siguiente compromiso frente a Uzbekistán con la intención de disipar las dudas. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo busca que el foco vuelva al fútbol y no a las divisiones que algunos ven dentro del vestuario.