Así queda el partido entre la Selección Colombia vs. República Democrática del Congo, según la inteligencia artificial

La Selección Colombia jugará su segundo partido del Mundial 2026 en la noche del martes 23 de junio.

Su rival será la República Democrática del Congo, que en el debut empató 1-1 vs. Portugal y generó sorpresa.

El partido se disputará en el Estadio Guadalajara, a las 9:00 de la noche, ante aproximadamente 50.000 espectadores.

En caso de obtener una victoria, la 'tricolor' se clasificará a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación.

Sin embargo, la República Democrática del Congo también tiene claro que sumar los tres puntos le permitirá avanzar de fase y hacer historia. Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, la inteligencia artificial analizó el panorama y reveló el posible resultado.

Así quedaría el partido entre la Selección Colombia vs. República Democrática del Congo, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial estudió el presente de ambos equipos e indicó que Colombia podría ganar 2-0 y obtener la clasificación.

"Veo un encuentro más complicado de lo que muchos creen. El Congo tiene potencia física, velocidad y empató contra Portugal", comenzó precisando la herramienta digital.

"Pero, a medida que avance el partido, la mayor calidad técnica y experiencia internacional de Colombia comenzaría a marcar diferencias. Ante Colombia, los congoleños podrían verse obligados a adelantar sus líneas en algunos momentos y ahí los espacios favorecerían a jugadores como Luis Díaz y Jhon Arias. Por eso, mi pronóstico es 2-0 a favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo", concluyó la inteligencia artificial.

Así está el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Luego de la victoria vs. Uzbekistán, la Selección Colombia, en solitario, es la líder del grupo K de la Copa del Mundo.

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El panorama se encuentra así: