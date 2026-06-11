🔴Estados Unidos vs. Paraguay, debut de otro anfitrión: hora y canal para ver EN VIVO

La espera terminó para la selección de Estados Unidos. Luego de meses de preparación y con la responsabilidad de ser el principal anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el combinado norteamericano hará su debut este viernes 12 de junio frente a Paraguay en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del torneo.

El compromiso se disputará en la ciudad de Los Ángeles y marcará el comienzo de la participación estadounidense en una competencia en la que las expectativas son elevadas. Miles de aficionados acompañarán a su selección en el estreno mundialista, mientras millones de espectadores seguirán las incidencias de un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

Estados Unidos llega con la ilusión de aprovechar la localía y convertir el respaldo de su público en un factor determinante. La escuadra norteamericana ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años y espera trasladar esa evolución al escenario más importante del fútbol internacional.

¿Podrá Paraguay dar la sorpresa en el estreno?

Aunque Estados Unidos contará con el apoyo de su afición, Paraguay aparece como un rival de mucho cuidado. La selección sudamericana ha construido históricamente su identidad a partir del orden táctico, la fortaleza defensiva y la capacidad para competir en encuentros de alta exigencia.

Por esa razón, los analistas consideran que el duelo inaugural para los anfitriones estará lejos de ser sencillo. Paraguay buscará comenzar el torneo con un resultado positivo que le permita ganar confianza de cara a los siguientes compromisos de la fase de grupos.

La historia reciente ha demostrado que los estrenos mundialistas suelen estar cargados de tensión, especialmente para los equipos que tienen la responsabilidad de organizar el campeonato. Esa presión adicional podría convertirse en un desafío para los estadounidenses durante los primeros minutos del encuentro.

Un ambiente de fiesta para abrir el torneo

La ciudad de Los Ángeles se ha preparado para recibir a miles de aficionados procedentes de diferentes países. La expectativa alrededor del Mundial ha generado un ambiente de celebración que se ha extendido por distintos puntos de la ciudad, donde el fútbol se ha convertido en el principal tema de conversación.

El partido entre Estados Unidos y Paraguay será uno de los focos de atención de la jornada y servirá para medir las aspiraciones de ambas selecciones en el certamen. Mientras los anfitriones buscan iniciar con una victoria que impulse su candidatura, los paraguayos intentarán demostrar que tienen argumentos suficientes para competir frente a cualquier rival.

Los aficionados en Colombia podrán seguir el encuentro a partir de las 8:00 p.m. a través de la señal del Canal RCN, en una noche que marcará el comienzo del camino mundialista para dos selecciones que llegan con la ilusión intacta de avanzar y ser protagonistas en la Copa del Mundo 2026.