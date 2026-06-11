¡GOLAZO! México ya le está ganando 1-0 a Sudáfrica en el Mundial 2026, con gol de Julián Quiñones

La Selección de México está enfrentando a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026.

En una Estadio de la Ciudad de México repleto, el local se adueñó de la posesión del balón desde los primeros minutos y comenzó a inquietar a la defensa visitante.

En los primeros cinco minutos, México atacó por la banda derecha y, tras un centro preciso, Raúl Jiménez remató de volea y el arquero Williams evitó la caída de su arco.

Sin embargo, cuatro minutos más tarde, los locales robaron el balón en salida y Julián Quiñones no perdonó, sino que puso a los mexicanos a gritar el 1-0.

Así fue el primer gol de México vs. Sudáfrica, en el Mundial 2026

Cuando el cronómetro marcó el minuto 8, el arquero Williams trató de salir jugando por el centro con Sithole, pero Lira, el volante mexicano, fue intenso en la presión y robó el balón.

En consecuencia, el esférico quedó en los pies de Julián Quiñones, que se perfiló, remató potente hacia la mitad del arco y dejó sin posibilidades al guardameta de Sudáfrica, que no alcanzó a cerrar sus piernas a tiempo.

Así formaron México y Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026

México, uno de los anfitriones, saltó al terreno de juego del Estadio Ciudad de México con el siguiente once:

Rangel en al arco; Reyes, Montes, Vásquez y Gallardo en la defensa; Lira, Fidalgo y Gutiérrez en el medio; y Quiñones, Alvarado y Raúl Jiménez en la delantera.

Mientras tanto, Sudáfrica debutó con los siguientes once jugadores:

Williams en el arco; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi y Modiba en la defensa; Adam, Sithole y Mokoena en la zona de volantes; y Rayners con Fosters en el frente de ataque.