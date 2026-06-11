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Las redes sociales estallaron: los mejores memes que dejó la inauguración del Mundial

La inauguración del Mundial se llevó a cabo en el Azteca y las redes sociales explotaron con los memes.

Shakira
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 11 de 2026
02:25 p. m.
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La ceremonia inaugural del Mundial 2026 no solo captó la atención de millones de aficionados alrededor del planeta, sino que también provocó una auténtica avalancha de reacciones en las redes sociales colombianas. La presencia de artistas nacionales como Shakira, J Balvin y Ryan Castro en uno de los eventos más esperados del fútbol mundial convirtió la apertura del torneo en uno de los temas más comentados del día.

Desde los primeros minutos de la ceremonia, las plataformas digitales comenzaron a llenarse de comentarios, fotografías, videos y, por supuesto, memes. Los usuarios celebraron el protagonismo de los artistas colombianos en un escenario de alcance global, destacando la visibilidad que tuvo el talento nacional ante millones de espectadores.

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Las publicaciones relacionadas con las presentaciones musicales rápidamente se ubicaron entre las principales tendencias. Mientras algunos internautas elogiaron el espectáculo y la puesta en escena, otros aprovecharon la ocasión para compartir imágenes humorísticas inspiradas en los momentos más llamativos de la inauguración.

El humor volvió a ser protagonista

Como suele ocurrir en los grandes acontecimientos deportivos, el ingenio de los usuarios no tardó en hacerse sentir. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de memes que hicieron referencia tanto a las actuaciones de los artistas como a las reacciones de los aficionados que siguieron el evento desde diferentes partes del país.

Las comparaciones, los montajes y las ocurrencias relacionadas con los cantantes colombianos se multiplicaron en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok, donde miles de usuarios compartieron contenido con tono humorístico para sumarse a la conversación.

Colombia también se hizo sentir fuera de la cancha

Más allá del espectáculo deportivo, la inauguración del Mundial 2026 dejó una importante representación colombiana en el componente artístico del evento. La participación de figuras reconocidas internacionalmente permitió que el país tuviera una presencia destacada en uno de los escenarios de mayor exposición a nivel global.

Entre elogios, comentarios y bromas, las redes sociales confirmaron una vez más su papel como el espacio donde los aficionados viven y reaccionan en tiempo real a los grandes acontecimientos. Y esta vez, la combinación de fútbol, música y talento colombiano fue suficiente para convertir la inauguración del Mundial en un fenómeno digital que generó conversación durante toda la jornada.

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