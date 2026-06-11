¿Quién es Julián Quiñones? El colombiano que marcó el primer gol de México en el Mundial 2026

La espera terminó y finalmente este jueves 11 de junio, la pelota Trionda rodó en el Estadio de Ciudad de México, dándole inicio oficialmente a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Después de una inauguración apoteósica que tuvo como protagonistas a Shakira, J Balvin, Ryan Castro, Belinda, Burna Boy, Maná y Danny Ocean; los miles de fanáticos quedaron más que listos para el partido inaugural que por cuatro años se esperó.

¡México le gana 1-0 a Sudáfrica en el debut!

México, uno de los anfitriones, se está viendo las caras con Sudáfrica. A modo de ‘flashback’, se recuerda que ambos ya habían disputado un partido inaugural: hace 16 años en el Mundial 2010. Aquel día, el empate fue a un gol y los anotadores fueron Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

Los reflectores están en el partido inaugural y la primera alegría del certamen llegó al minuto 9. El delantero Julián Quiñones abrió el marcador y llevó al júbilo a los mexicanos.

Un error en salida de la defensa sudafricana le dejó en bandeja de plata el gol a Quiñones. Además, logró la hazaña de anotar el tercer gol más rápido en un Mundial para México.

¿En qué club juega Julián Quiñones?

Lo curioso es que el delantero tiene raíces colombianas. Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Nariño y en su juventud le apostó al fútbol mexicano. Hace 10 años debutó en Venados FC.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a uno de los más grandes de México: Tigres UANL. Con el paso de los años, tuvo pasos destacados en otros equipos, como Lobos BUAP y Atlas; hasta que el gran salto se dio en 2023.

Quiñones fue fichado por el Club América y tan solo un año después dio el paso al fútbol internacional, llegando a Al-Qadsiah de la Liga de Arabia Saudita.

El nunca haber jugado en la absoluta de la Selección Colombia y contar con la doble nacionalidad le permitió vestir los colores de México en 2023. A sus 29 años, ha disputado más de 320 partidos y ha anotado más de 150 goles.