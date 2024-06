Fechas y horarios confirmados para los octavos de final de la Eurocopa 2024: prográmese

Terminó la fase de grupos de la Eurocopa 2024, un torneo que ha dado bastantes sorpresas y que ahora tendrá enfrentamientos bastantes llamativos en octavos de final.

Este miércoles 26 de junio finalizó la fase de grupos con una emotiva definición del Grupo F, donde Portugal perdió sorpresivamente ante Georgia y Turquí le ganó 2-1 sobre la hora a República Checa.

Así quedaron los cruces de octavos de final de la Eurocopa

España vs. Georgia

Alemania vs. Dinamarca

Portugal vs. Eslovenia

Francia vs. Bélgica

Rumania vs. Países Bajos

Austria vs. Turquía

Inglaterra vs. Eslovaquia

Suiza vs. Italia.

¿Cuándo y dónde se jugarán los octavos de final de la Eurocopa?

Sábado 29 de junio en el Estadio Olímpico de Berlín: Suiza vs. Italia - 11: 00 a.m. (hora colombiana).

Sábado 29 de junio en el Signal Iduna Park de Dortmund: Alemania vs. Dinamarca - 2: 00 p.m. (hora colombiana).

Domingo 30 de junio en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen: Inglaterra vs. Eslovaquia 11:00 a.m. (hora colombiana).

Domingo 30 de junio en el Rhein Energie Stadion de Colonia: España vs. Georgia - 2:00 p.m. (hora colombiana).

Lunes 1 de julio en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf Arena: Francia vs. Bélgica - 11:00 a.m. (hora colombiana).

Lunes 1 de julio en el Waldstadion de Frankfurt: Portugal vs. 3° Eslovenia - 2:00 p.m. (hora colombiana).

Martes 2 de julio en el Allianz Arena de Múnich: Rumania vs. Países Bajos- 11:00 a.m. - (hora colombiana).

Martes 2 de julio en el Red Bull Arena de Leipzig: Austria vs. Turquía - 2:00 p.m. (hora colombiana).

Será una fase extraordinaria, donde varios favoritos se enfrentarán entre sí hasta llegar a la final. Los clasificados accederán a cuartos de final, ronda que se llevará a cabo entre el viernes 5 de julio hasta el sábado 6 del mismo mes. La final se disputará el 14 de julio a las 2: 00 p.m. (hora colombiana).