Loco porque vuelva Luis Díaz: Liverpool volvió a perder y así reaccionó Klopp

La Premier League ya va definiendo a sus principales competidores al título y a puestos de Champions y Europa League en el comienzo de la segunda mitad de la temporada tras el parón por el Mundial de Catar.

Aunque todavía no hay nada dicho, lo que sí es cierto es que esta campaña ha tomado por sorpresa a muchos amantes del fútbol. Por un lado, a pesar de la contratación de Erling Haaland, que era la 'joya' que le faltaba al Manchester City para completar un plantel repleto de estrellas, no ha podido tener la misma dominancia de cursos recientes y sigue distante del sorprendente líder Arsenal.

Después de años de soportar el matoneo a raíz de campañas decepcionantes, los 'gunners' vuelven a disfrutar de una temporada de ensueño de la mano de un fútbol de altísimo nivel y entretenimiento bajo la batuta de Mikel Arteta. Pero lo que es más sorprendente aún es el pésimo performance que están mostrando jornada a jornada dos gigantes acostumbrados a pelear título como Chelsea y Liverpool.

A falta de que se complete la fecha de fin de semana en la Premier League, los 'blues' son décimos en la tabla con 25 puntos, tres menos que los 'red's -que ya jugaron-, octavos en la clasificación. Algo que preocupa ya que los está dejando a ambos muy lejos de puestos de Champions League para la siguiente temporada.

No es capricho ni fanatismo colombiano asegurar que Liverpool está sintiendo bastante la ausencia de Luis Díaz, que completó 10 partidos de baja en la liga local tras su lesión de rodilla sufrida el pasado 9 de octubre. Con la de hoy 3-0 a manos de Brighton, el elenco de Anfield acumuló cuatro derrotas desde que perdió al futbolista guajiro.

Liverpool perdió 3-0 tras un doblete en seis minutos de Solomon March (57 y 63) y el remate en los minutos finales de Danny Welbeck (82). Suma así una sexta derrota esta temporada que deja a los hombres de Klopp en la octava posición con 28 puntos, a 7 del Newcastle que marca el 'Top 4'.

"Mal. Muy mal. No puedo recordar un partido peor", analizó con dureza el técnico Jurgen Klopp. "Había un equipo muy organizado contra otro nada organizado". El técnico de Liverpool salió del estadio del Brighton realizando gestos de disculpas hacia los hinchas 'reds' que fueron a ver el encuentro.

